Avea doar patru zile când, din cauza unei malformații genetice, a intrat în sala de operații pentru a-i fi îndreptată laba piciorului încovoiată înspre călcâi. Din nefericire, pentru Liviu-Alexandru Stoian, din Alexandria, acela avea să fie începutul unui coșmar în care e captiv de 12 ani.

Viața copilului avea să fie din ce în ce mai chinuitoare după ce, de-a lungul anilor, medicii l-au diagnosticat și cu cancer la vezica urinară, și cu hidronefroză, dar și cu maladia orbus osler – o afecțiune extrem de rară a vaselor de sânge care îi provoacă hemoragii foarte puternice. Șansa băiatului la o viață cât de cât normală ar fi un tratament în Austria, dar pentru asta Liviu are nevoie de 70.000 de euro.

Pentru Liviu – olimpic la limba engleză și un abonat al notelor de zece care îi răsplătesc plăcerea de a învăța -, copilăria înseamnă chin și durere. Dar și speranță și multă, foarte multă luptă pentru supraviețuire.

Așa a crescut de când a venit pe lume, fără să guste – așa cum merită orice micuț -, din plăcerile firești ale copilăriei. Soarta nu a fost blândă cu el, ba dimpotrivă, i-a așezat pe umeri poveri uriașe, cât pentru o viață de om.

În a patra zi de viață Liviu – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, era operat la un picior a cărui labă fusese grav afectată din cauza unei malformații genetice. Și, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, după ce au demarat procedurile extrem de dificile de îndreptare a piciorului, medicii au mai descoperit, în timp, ceva îngrozitor: băiatul suferea și de cancer! O tumoră la vezica urinară, cu evoluție imprevizibilă, depistată în urma unui transplant de ureter drept.

În anii care au urmat, Liviu a fost diagnosticat cu cancer la vezica urinară, dar și cu hidronefroză congenitală. Mai întâi dreaptă și apoi stângă. Deja e mult prea mult pentru noi, dar și pentru bietul nostru copilaș. S-a născut bolnav și am aflat în timpul ce a urmat că e și mai bolnav… Liviu al nostru nu a știut niciodată ce e copilăria.

„A crescut numai prin cabinetele doctorilor, prin spitale, prin săli de operații… S-a chinuit groaznic în permanență și încă se chinuie. Luptă cu eroism pentru fiecare zi de viață. Dintotdeauna a fost chinuit de tot felul de maladii care îi pun viața în pericol”, spune mama lui Liviu.

Pe lunga listă a bolilor de care suferă bietul copil s-a adăugat, de ceva vreme, și o alta pe cât de rară, pe atât de agresivă: maladia morbus osler (o afecțiune vasculară care produce „explozia” vaselor de sânge și hemoragii puternice). De aceea, Liviu nu numai că nu mai poate fi tratat pentru celelalte afecțiuni care-i pot fi fatale, dar și suferă cumplit din cauza deselor episoade hemoragice zilnice și a durerilor insuportabile.

Vasele de sânge îi explodează pur și simplu, chiar și toiul nopții, când doarme. Sângerări masive pe care fie mama lui le oprește cu o cremă recomandată de specialiști, fie medicii le țin sub control prin tratament perfuzabil administrat la anumite intervale de timp. Chiar și Liviu este antrenat să intervină pentru a stopa sângerările.

Copilașul meu varsă sânge o dată la două-trei zile, face șase-șapte episoade hemoragice pe zi, are dureri crunte de cap care îi cresc riscul de atac cerebral… E un calvar care parcă nu se mai termină. Pentru că nu putem pleca din țară la Viena, la Clinica Wiener Privatklinik-WPK, unde are fișa medicală și unde este sub observația specialiștilor, bolile de care suferă i s-au agravat.

Mama lui Liviu: