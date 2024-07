Liviu trebuie să ajungă în Austria, pentru investigații, la medicii care l-au operat. Băiatul bolnav de cancer, hidronefroză, morbus osler și o afecțiune care îi deformează oasele toracelui are nevoie de 3.500 de euro

Viața lui Liviu-Alexandru Stoian, din Alexandria, Teleorman, este o continuă bătălie pentru supraviețuire. Boli cumplite precum cancerul, maladia morbus osler (n.r. – o afecțiune extrem de rară a vaselor de sânge care îi provoacă hemoragii dese și foarte puternice), hidronefroza, dar și o afecțiune genetică ce îi deformează oasele toracice i s-au cuibărit, rând pe rând, în trup. Adolescentul care peste o lună va împlini 16 ani trebuie să ajungă cât de repede la medicii austrieci care l-au operat acum șapte luni, însă pentru asta, lui Liviu îi mai lipsesc 3.500 de euro.

Liviu, olimpic la engleză, este pasionat de învățătură

Venit pe lume cu laba piciorului drept foarte grav afectată din cauza unei malformații genetice, Liviu avea să cunoască doar partea întunecată a unei vieți chinuite care l-a ținut departe de bucuriile copilăriei. De-a lungul anilor, băiatul s-a îmbolnăvit de cancer, de hidronefroză, dar și de maladia morbus osler – o afecțiune care îi provoacă, mai ales în perioadele călduroase, puternice hemoragii. Uneori, chiar și câte cinci, șase episoade hemoragice în fiecare zi!

Liviu – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – nu numai că nu a cedat nici un pas în fața îngrozitoarelor boli care i-au măcinat trupul, însă a reușit, cu o voință împinsă la extrem, să treacă peste momentele cruciale în care viața i-a fost amenințată. Ba, mai mult, adolescentul, care peste aproximativ o lună își va serba cel de-al 16-lea an de existență, a reușit să devină olimpic la engleză și să încheie clasa a IX-a la Liceului Teoretic „Alexandru Ghica” din Alexandria cu media 9,24!

Inima și plămânii lui Liviu, operat cum șapte luni, comprimate din cauza deformării oaselor toracice

Acum, Liviu se află din nou în fața unui obstacol pe care îl poate trece cu ajutorul oamenilor cu suflet, al prietenilor Fundației Ringier România. Trebuie să ajungă cât mai repede în Austria, la medicii de la „Wiener Privatklinik-WPK”, din Viena, care la sfârșitul anului trecut, în preajma Crăciunului, l-au operat. Într-o intervenție chirurgicală complexă, primită de mama băiatului precum o minune de la Dumnezeu, specialiștii i-au „blindat” fiecare os din cutia toracică pentru a stopa deformarea care ar fi dus, inevitabil, la comprimarea organelor interne (inimă, plămâni). Un proces care ar fi putut cauza sufocarea lui Liviu…

Liviu, după operația la care a fost supus acum șapte luni la Spitalul „Wiener Privatklinik-WPK”, din Austria

O operație care a fost posibilă după ce Fundația Ringier România a plătit, cu ajutorul donatorilor, 41.000 de euro din cei 150.000 de euro la cât se ridică costurile totale ale intervenției despre care chirurgii austrieci au spus că a fost singura soluție pentru a-l salva pe Liviu.

Liviu are nevoie de 3.500 de euro

Băiatul suferind are, din nou, nevoie de ajutorul semenilor, pentru că, pentru a ajunge la controlul postoperatoriu, mai are nevoie de 3.500 de euro. Bani necesari transportului cu avionul la Viena, transpotului local (mașini închiriate pentru drumul dintre hotel și spital), pentru cazare și pentru masă. Pentru că, pentru investigații și tratamente postoperatorii, o fundație a plătit spitalului suma necesară care se ridică la câteva zeci de mii de euro.

„Trebuia să fim acolo acum o jumătate de an, la o lună de la operație… Dar fără bani cum să mergem?”

„Bani pentru tratamente avem, dar nu am nici un leu pentru transport și cazare. Ar fi o tragedie să nu pot ajunge la control cu copilul când partea medicală este asigurată prin grija unor oameni deosebiți. Ne mai trebuie 3.500 de euro să ajungem acolo… Pentru noi este o sumă uriașă pe care nu am cum să o strâng, mai ales că trebuie să ajungem în Austria luna aceasta. Trebuia să fim acolo acum jumătate de an, la o lună de la operația în care i-au întărit lui Liviu coastele cu tije metalice… Dar fără bani cum să mergem? Au trecut luni în care Liviu a suferit enorm…

„Vă implor, ajutați-mi copilașul!”

Timpul a trecut și Liviu al meu se simte din ce în ce mai rău. Are cinci, șase hemoragii pe zi, îl dor oasele, nu se poate deplasa fără ajutor. Vă rog să mă ajutați să strâng și acești 3.500 de euro să-l pot duce la control, să primească tratament, să nu ajungă să facă vreo infecție generalizată. Pentru că nici firele de la operație nu le-am scos de atunci… Vă implor, ajutați-mi copilașul!”, este apelul pe care Georgiana Stoian, mama lui Liviu, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

La rându-i, femeia – care își crește singură cei doi copii, pe Liviu și pe sora lui mai mică – este în atenția specialiștilor oncologi din Austria care au programat-o pentru o intervenție chirugicală complicată, legată de prevenirea unui cancer ovarian. O operație care însă costă 17.000 de euro…

