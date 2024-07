Liviu are nevoie de 3.500 de euro pentru a ajunge în Austria, la investigații și tratamente postoperatorii. Băiatul luptă cu cancerul, hidronefroza, maladia morbus osler, dar și cu o afecțiune care îi deformează oasele toracice

Peste aproximativ o lună, Liviu-Alexandru Stoian, din Alexandria, Teleorman, va împlini 16 ani. Al 16-lea an al unei existențe încărcate de suferințe pricinuite de boli grave care i-au prins trupul tot mai plăplând în tentaculele lor: cancer, hidronefroză, maladia morbus osler, dar și o afecțiune genetică ce a dus la deformarea oaselor labei piciorului drept. La șapte luni de la intervenția chirurgicală de îndreptare a oaselor toracice care îi striveau organele interne, Liviu are din nou nevoie de ajutor pentru a ajunge la medicii austrieci. Însă cei 3.500 de euro necesari sunt o sumă exorbitantă pentru mama adolescentului suferind, și ea aflată în atenția oncologilor.

Pentru Liviu – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, calvarul unei vieți trăite doar prin spitale a început la naștere. Copilul a venit pe lume cu o malformație genetică ce i-a afectat grav piciorul drept. Apoi, de-a lungul anilor, cancerul, hidronefroza și maladia morbus osler (n.r. – o afecțiune extrem de rară a vaselor de sânge care îi provoacă hemoragii dese și foarte puternice) i-au prins trupul ca-ntr-o capcană.

Și, ca și cum supliciul de a trăi fiecare zi cu teama că ar putea fi ultima nu era de ajuns, oasele toracelui copilului suferind au intrat într-un puternic proces de deformare care ducea la strivirea organelor interne (inimă, plămâni). Specialiștii austrieci de la „Wiener Privatklinik-WPK”, din Viena au gândit ca singură soluție de salvare a vieții lui Liviu o intervenție chirurgicală în care oasele toracice să-i fie „blindate” cu tije metalice.

Liviu, după operația în care medicii austrieci de la „Wiener Privatklinik-WPK” i-au „blindat” oasele toracice

Fundația Ringier și prietenii ei au plătit 41.000 de euro, avans pentru operație

În urmă cu șapte luni, la jumătatea lunii decembrie, Liviu a primit cel mai frumos dar de Crăciun: 41.000 de euro, avansul necesar intervenției chirurgicale al cărei preț total este de 200.000 de euro. Minunea s-a înfăptuit cu ajutorul Fundației Ringier România care, cu prietenii ei, oameni cu suflet uriaș, a plătit acel avans pentru operația de care depindea viața lui Liviu.

„Dumnezeu care mi-a arătat că îl iubește pe Liviu și că există minuni!” „Fără acei bani băiatul meu nu ar fi putut fi operat. M-aș fi uitat la copilașul meu cum se stinge, cum se sufocă… Oasele toracice îi comprimau inima, plămânii și chiar ficatul… M-am rugat neîncetat, am implorat Divinitatea, am crezut în minuni! Cei 41.000 de euro au fost un dar de la Dumnezeu care mi-a arătat că îl iubește pe Liviu și că există minuni! Nu există cuvinte prin care să le pot mulțumi Fundației Ringier România și tuturor acelor oameni minunați care au făcut posibilă această intervenție chirurgicală care i-a salvat viața băiatului meu!”, ne-a spus, la acea vreme, Georgiana Stoian, mama lui Liviu.

De șase luni, Liviu nu a mai ajuns la medici, pentru că nu a avut bani

Acum, Liviu are din nou nevoie de ajutor pentru ajunge în Austria, la investigații și tratamente postoperatorii. Controale care, conform calendarului medical, ar fi trebuit să fi fost făcute acum jumătate de an, la maximum o lună după complicata intervenție chirurgicală! Dar care au tot fost amânate din lipsa banilor. Specialiștii spitalului austriac, care mai are de recuperat de la mama lui Liviu aproximativ 150.000 de euro (n.r. – sumă restantă după operație), i-au transmis mamei adolescentului că există riscul producerii unor infecții care să-i pună în pericol viața lui Liviu motiv pentru care vizita la ei este una vitală.

Liviu are 5-6 crize hemoragice pe zi

„Copilașul meu nu se simte bine deloc. I-au revenit crizele hemoragice, care au ajuns la cinci șase pe zi… Îi bufnește sângele și pe nas, și pe gură… Este în totalitate dependent de mine, are dureri în abdomen, îl dor toate oasele… Trebuie să ajungem cât mai repede în Austria (n.r. la – „Wiener Privatklinik-WPK” ) pentru ca medicii care l-au operat să verifice cum a primit corpul acele metale care îi «blindează» coastele, să investigheze cum mai stau lucrurile cu cancerul, cu hidronefroza și cu maladia morbus osler, dar și să-i scoată firele. Bani de investigații am reușit să facem rost tot cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, printr-o fundație.

„Avem nevoie de 3.500 de euro, vă implor să fiți iar alături de Liviu!”

Ne mai trebuie 3.500 de euro pentru alte cheltuieli cum sunt transportul cu avionul până acolo, transportul local de la spital la hotel, cazarea, masa…Este vorba de 3.500 de euro, pe care nu am de unde să-i fac rost, cu toate eforturile. De aceea fac un apel de suflet la toți aceia care mă pot ajuta să nu-mi lase copilul care nu a ajuns la medic de jumătate de an pentru că nu am avut bani. Vă implor să fiți iar alături de Liviu!”, este apelul pe care mama lui Liviu îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Din cauza descoperiri unor riscuri crescute de producere a cancerului ovarian, femeia este în atenția specialiștilor oncologi din Austria, care au programat-o pentru o intervenție chirurgicală complicată, operație care însă costă 17.000 de euro.

Absolvent al clasei a IX-a cu media 9,24

Chiar dacă este secătuit de puteri și chinuit de dureri aproape insuportabile, Liviu – care este olimpic la engleză -, a reușit să termine clasa a IX-a a Liceului Teoretic Alexandru Ghica din Alexandria. Și nu oricum, ci cu media 9,24, care l-a transformat pentru ceilalți colegi într-un exemplu de luptător care nu a făcut niciun pas înapoi în fața cumplitelor maladii care-l chinuie.

Cei care doresc să îl ajute pe Liviu o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «LIVIU» sau folosind următoarele conturi ale Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

