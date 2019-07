Liviu Pleșoianu o atacă din nou pe Viorica Dăncilă. „Cum să spună că face CEX să se stabilească susținerea lui Kovesi!?”

„Cine vrea să ajungă pe vârful muntelui ar trebui să urmărească indicatoarele, nu să meargă orbește după cei din față. Cei din față s-ar putea îndrepta spre prăpastie… Urmați omul doar dacă omul urmează indicatorul! Câtă vreme doamna Dăncilă a ținut drumul corect, nu numai că nu am criticat-o, dar am și apărat-o PUBLIC. Acum, dacă văd că merge cu viteză maximă către râpă, să nu se aștepte nimeni să merg după dânsa!”, a scris Liviu Pleșoianu pe Facebook.

Deputatul a criticat-o pe Viorica Dăncilă care a precizat că la nivelul conducerii PSD urmează să se decidă cum se poziționează partidul privind eventuala susținere a Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef european.

Potrivit digi24.ro, Pleșoianu a făcut referire la o dezbatere anticorupție organizată în toamna anului 2017 de Parlamentul European în care acesta a fost la Bruxelles pentru a o întreba pe Kovesi despre o presupusă vizită la Gabriel Oprea acasă, în seara alegerilor prezidențiale din 2009.

Mesajul deputatului PSD vine în contextul în care Viorica Dăncilă a răspuns la o întrebare referitoare la un posibil sprijin pentru candidatura Codruței Kovesi la funcția de procuror-șef european.

„Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul în care ne poziționăm vizavi de acest subiect trebuie să avem o discuție în forurile statutare. Am spus încă de la preluarea mandatului că atunci când luăm decizii nu trebuie să le ia doar președintele sau un grup restrâns. Fiecare decizie trebuie să ne-o asumăm și dacă este o decizie bună, să avem și noi satisfacția acestei decizii în forul în care am luat această decizie, dacă este o decizie rea, să ne-o asumăm cu toții. (…) Trebuie să avem democrație în partid și să luăm deciziile împreună. Nu am discutat acest subiect și nu vreau să vin cu o părere personală. Vreau să vin cu părerea forumului statutar”, a răspuns Dăncilă.