În plus, el a acuzat că planul în interiorul PNL a fost ca el să fie înlăturat din fruntea formațiunii cu orice preț.

„Cei care l-au susținut pe Cîțu în campanie nu dădeau doi bani pe el. Intenția lor a fost să mă schimbe pe mine, pentru că știau că eu nu voi accepta niciodată o alianță cu PSD. (…) De ce m-a schimbat Iohannis? Se datorează exact acestui proiect pe care îl are împreună cu PSD. Eu aș fi preferat mai degrabă să rămânem în opoziție, decât să ne aliem cu PSD”, a precizat Orban.

Fostul președinte PNL a mai spus că Iohannis a vrut coaliție cu PSD pentru că intenționează să fie premier după ce își termină mandatul, în 2024.

„Nu era necesar să mergem într-o coaliție cu PSD, pentru că noi am avut un guvern de coaliție cu USR. De ce să distrugem o coaliție de centru-dreapta, de ce să-i aduci pe PSD-iști la putere? Acesta este motivul, Iohannis nu vrea să se pensioneze. după ce își termină mandatul de președinte. Am multe informații în sensul acesta, provenite din multe surse. Vrea să fie premier și și-a ales ca partener PSD-ul. Singura problemă a lui este că din 2024 nu o să mai rămână cu nimic, pentru că n-o mai fie nimic din PNL”, a comentat Ludovic Orban.

Ce se va întâmpla dacă PNL decide să nu meargă, totuși, mai departe cu PSD? Orban crede că foștii colegi de partid nu vor reuși să formeze o altă coaliție guvernamentală.

„PNL nu cred că va mai avea capacitatea să refacă o altă majoritate parlamentară, în cazul în care dă PSD afară. Simplul fapt că stai la masă cu PSD-ul ca să negociezi formarea unui guvern deja te compromite. Nu te mai spală șapte ape după ce ai făcut lucrul ăsta. Dacă și materializezi guvernul cu PSD, înseamnă că trădarea e totală și definitivă. Înseamnă că nu ții cont de ceea ce au spus oamenii și tu ești de acord cu ce se va întâmpla”, a precizat Orban.

Negocierile pe structura guvernului au fost reluate sâmbătă, 20 noiembrie, la ora 14.00, la Parlament. În timpul întâlnirii ar urma să fie agreată și varianta finală a acordului politic între PNL, PSD, UDMR şi minorităţi, care va cuprinde data fixă de rotaţie a premierilor, câte ministere va avea fiecare partid şi cum vor fi soluţionate dezacordurile din coaliţie. Cele trei partide doresc să investească guvernul cel târziu joi.

