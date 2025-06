Ce spune un economist despre majorarea TVA: „Va crește nivelul de sărăcie și inflația din România”

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Georgescu analizează două rapoarte recente publicate de Eurostat: România se află pe primul loc la inflație în Uniunea Europeană și pe locul doi la sărăcie.

„Surprinzător, observ în media că politicienii fac un plan să crească substanțial taxele: TVA, accize, impozit pe venit etc. Acest lucru va crește nivelul de sărăcie și inflația din România”, susține Radu Georgescu.

Economistul Radu Georgescu – Foto: Facebook/Radu Georgescu

Acesta acuză lipsa de reforme reale în administrația publică: „Observ că politicienii nu au înțeles nimic din ultimele alegeri. În loc să reducă substanțial numărul de bugetari, preferă să crească taxele pentru toată populația. În 2025 sunt 1,3 milioane bugetari. În 1990 erau 800.000. Având în vedere că între timp s-au inventat calculatorul și internetul, statul ar putea să funcționeze lejer cu jumătate din bugetari.”

Radu Georgescu subliniază că nu este implicat politic, dar anticipează o schimbare majoră pe scena politică: „Nu mă pricep la politică. Și am zero interes pentru politică. Dar ceva îmi spune că peste maximum un an vom avea alegeri anticipate. Iar partidele suveraniste vor avea peste 60%. Atât s-a putut.”

Recomandări Columbianul trimis de serviciile secrete ruse să dea foc unor obiective strategice din România, condamnat la 6 ani de închisoare

În același timp, președintele României, Nicușor Dan, a declarat pe 4 iunie, în prima sa conferință de presă la Cotroceni, că TVA nu va crește, dar a admis că nu poate garanta acest lucru pe termen lung.

Afirmația vine după ce, pe 13 mai, cu 5 zile înainte de alegeri, a semnat un angajament în care susținea că TVA nu se va majora în mandatul său.

România trebuie să găsească urgent soluții pentru reducerea deficitului bugetar, iar viitorul Guvern se gândește la primele tăieri.