„Nu am avut discuţie cu domnul Rafila. Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită pe teritoriul României. Poate ar fi fost oportun, dacă nu am fi găsit soluţii la criza energetică, să avem o stare de urgenţă pe energie. Nu am avut această discuţie cu premierul, nici cu domnul Rafila. Cred că trebuie să intrăm în aceeaşi logică ca restul Europei”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, într-o conferință de presă în Parlament.

Liderul PSD a mai spus că, „atunci când erau în Opoziţie, tot timpul au comentat că eram tot timpul defazaţi de restul Europei”.

„Cred că trebuie să intrăm în aceeaşi logică ca restul Europei”, a spus Marcel Ciolacu, arătând că la capitolul imunizare stăm bine, pentru că, „în Bucureşti, mi se pare că s-a depăşit 80%”, a mai precizat Ciolacu, potrivit News.ro.

Starea de alertă a fost prelungită pentru 30 de zile pe 7 februarie și expiră pe 8 martie. În momentul în care a fost prelungită la începutul lunii februarie, autoritățile au anunțat, potrivit noii hotărâri, permiterea accesului persoanelor nevaccinate în centrele comerciale, însă doar în magazinele alimentare. Până atunci, accesul persoanelor vaccinate în magazinele alimentare din malluri nu era permis. Ridicarea stării de alertă vine la pachet cu ridicarea majorității restricțiilor.

Între timp, Alexandru Rafila, ministrul sănătății, a declarat azi într-o conferință de presă că măsurile de relaxare trebuie luate gradual, întrucât, dacă sunt scoase toate restricţiile într-o singură etapă, atunci există risc de reîntoarcere la acestea.

„Măsurile de relaxare întotdeauna trebuie aplicate gradual. Nimeni nu vrea restricții, și noi vrem relaxări, însă trebuie făcut echilibrat. Dacă scoți toate măsurile într-o singură etapă există riscul de rebound. Eu sper să fie cât mai puține etape și lucrurile să se întâmple cât mai repede, dar repet cu echilibru și profesionalism. Și eu îmi doresc să avem sărbătorile de Paște fără restricții în România”, a explicat Alexandru Rafila.

