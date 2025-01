Emmanuel Macron susține ideea cu privire la trimiterea de trupe de monitorizare a păcii și a discutat pe această temă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu premierul polonez Donald Tusk.

Purtătorii de cuvânt de la Downing Street 10 și Palatul Elysee nu au infirmat informația că Sir Keir Starmer și Emmanuel Macron au discutat despre această posibilitate în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută.

Detaliile conversațiilor sunt ținute în secret de oficialii de la Londra și de la Paris. Cu toate acestea, mai multe surse guvernamentale bine plasate din Regatul Unit au subliniat că premierul Starmer încă mai are unele rezerve.

O sursă guvernamentală britanică a declarat pentru The Telegraph: „Există anumite provocări cu privire la ceea ce am putea sprijini, ce am dori să sprijinim și întrebarea mai largă despre amenințarea în care se pot afla acele trupe și dacă aceasta poate fi văzută ca o escaladare”.

Propunerea vine în timp ce președintele reales al SUA, republicanul Donald Trump, insistă ca Ucraina și Rusia să încheie cât mai rapid posibil un acord de pace, iar liderii europeni caută modalități de a menține un acord bun pentru țara agresată.

După ce a spus inițial că va pune capăt războiului în „48 de ore”, Donald Trump, care va deveni oficial președinte luni, 20 ianuarie, și-a dat un nou termen, de o jumătate de an.

