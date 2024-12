Sursa: X / Visegrád 24

Potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite, 34.000 de sirieni s-au întors acasă în primele opt luni ale anului 2024, iar „cifra reală poate fi semnificativ mai mare”.

„Se așteaptă ca întoarcerile spontane în Siria să continue pe tot parcursul anului 2025”, a adăugat agenția ONU pentru refugiați în evaluarea sa asupra țării.

Imaginile video arată blocajele de trafic în unele zone, în timp ce refugiații încearcă în grupuri mari să se întoarcă acasă.

Rebelii sirieni au capturat capitala Damasc duminică, după un război civil de 13 ani și șase decenii de conducere autocratică a familiei lui Bashar al-Assad.

Mii de oameni în mașini și pe jos s-au adunat în piața principală din Damasc, fluturând steaguri și scandând „Libertate”.

Președintele demisionar Bashar al-Assad și familia sa au fugit din țară și au primit azil la Moscova, a confirmat presa de stat din Rusia.

