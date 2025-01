Cum e să vezi un submarin rusesc ieșind la suprafață în mijlocul Oceanului Atlantic? Imaginea trebuie să fi fost o surpriză pentru membrii echipajului unei nave a marinei portugheze, aflați într-o misiune de rutină în largul coastelor Portugaliei.

Aceștia s-au întâlnit cu unul dintre submersibilele armatei ruse, care se întorcea acasă, după ce a servit în Siria.

„Întâlnirea” este rezultatul activității de supraveghere desfășurate de navele NATO, care în ultimele săptămâni au fost deosebit de atente la retragerea marinei ruse de pe pozițiile sale din Siria, după ce dictatorul Al Asad, al cărui principal susținător era Moscova, a căzut. Protagonista reperării a fost fregata Álvares Cabral, a anunțat Comandamentul maritim al NATO.

Momentul observării submarinului a fost prezentat de Comandamentul maritim al NATO pe contul său de X.

The Alliance is watching and we are vigilant! Recently, our NATO allies from the Portuguese Navy, NRP Álvares Cabral and NRP Setúbal, monitored the Russian submarine Novorossiysk and the Large Landing Ship (LLT) Alexander Shabalin as the ships passed through waters near Portugal.… pic.twitter.com/3r0hcNd9j4