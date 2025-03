De Raya Jalabi, corespondentul FT în Orientul Mijlociu. Informații suplimentare de Andrew England, Sarah Dadouch și John Paul Rathbone

Sharaa sosise la Damasc cu câteva ore mai devreme, un cuceritor conducând o armată rebelă într-o capitală deja invadată de aliații săi. Forțele loiale dictatorului sirian Bashar al-Assad se topiseră în fața avansului lor, lăsându-l pe Sharaa să ajungă fără vărsare de sânge la putere într-o dimineață rece de duminică din decembrie 2024.

Odată ajuns acolo, prima oprire a lui Sharaa a fost o colină cu iarbă, unde s-a prosternat în fața lui Dumnezeu, cu o armă ieșindu-i din centură în timp ce își cobora fruntea la pământ. Momentul a fost filmat și distribuit pe scară largă, confirmând că Damascul a căzut. Apoi, cu camerele de luat vederi încă în funcțiune, Sharaa a mers la moscheea istorică Umayyad din oraș pentru a anunța că, după 14 ani de război, era lui Assad s-a încheiat, în sfârșit.

Acestea au fost momente victorioase destinate consumului public. Călătoria lui Sharaa prin oraș până la vechiul apartament din cartierul Mezzeh nu a fost un astfel de moment. S-a întors acasă fără camere de luat vederi sau un anturaj prea numeros, însoțit de câteva gărzi de corp. Până atunci, mulți locuitori ai capitalei fugiseră spre siguranța relativă a coastei.

Dar alții își făceau bagajele cu frenezie, în timp ce oameni înarmați în mașini pline de noroi inundau orașul. Coborând din lift în hainele sale militare, Sharaa a bătut la ușa din față a apartamentului. Familia Suleiman se mutase recent în apartament, după ce acesta le fusese atribuit de regimul Assad. Acum, aruncau lucrurile în cutii și saci, încercând să plece cât mai repede posibil. Au fost surprinși să îl vadă pe cel care devenise liderul de facto al Siriei.

Sharaa le-a spus cu blândețe: „Nu vă grăbiți. Aceasta este casa familiei mele și avem multe amintiri aici, așa că am dori să o primim înapoi acum”, a declarat un asociat al său, într-o relatare confirmată ulterior de un vecin. Sharaa nu a ridicat vocea și „le-a dat suficient timp să împacheteze și să plece”, mi-a spus vecinul. Cartierul Mezzeh, care aparține clasei medii superioare și este mixt din punct de vedere religios, ocupă un loc proeminent în peisajul copilăriei lui Sharaa.

Acolo a jucat fotbal în copilărie, a lucrat după-amiaza la magazinul de alimente al familiei și a dezbătut la nesfârșit politica împreună cu tatăl, mama și cei șase frați ai săi. Tot acolo au aflat că și-a abandonat studiile pentru a merge să lupte împotriva invaziei americane din Irak în 2003. Până când s-a întors, familia îl crezuse deja mort.

Anul acesta, când Sharaa s-a proclamat oficial președinte al noii Sirii, a fost punctul culminant al unei campanii care l-a dus din celulele închisorii Abu Ghraib din Irak în munții din nord-vestul Siriei. De-a lungul anilor, Sharaa a folosit mai multe pseudonime și titluri – comandant, șeic, frate. Până de curând, el se numea al-Fatih Abu Mohammad al-Jolani, un nume de război care reflecta originile familiei sale, precum și ambiția sa (al-Fatih înseamnă „cuceritorul”).

Grupul rebel islamist pe care îl conduce din 2011, cândva afiliat al-Qaeda, a fost cunoscut sub numele de Nusra înainte de a se modera și a deveni Hayat Tahrir al-Sham sau HTS. Aceasta înseamnă că, în cea mai mare parte a ultimelor două decenii, Sharaa a lucrat într-o relativă obscuritate. Serviciile de informații siriene nu erau sigure de numele său real încă din 2016. Acela a fost și anul în care Sharaa și-a dezvăluit pentru prima dată public chipul.

Până de curând, a acordat un singur interviu detaliat care a abordat trecutul său. Restul s-a concentrat aproape exclusiv asupra viitorului său. Sharaa nu a răspuns numeroaselor mele solicitări de interviu, dar puținii care au reușit să îl întrebe despre originile sale au primit răspunsuri tăioase sau intenționat evazive.

Acest lucru nu este întâmplător, conform celor peste 30 de persoane cu care am vorbit pentru acest articol, inclusiv actuali oficiali guvernamentali, ofițeri de informații regionali și occidentali, foști luptători, diplomați, prieteni și vecini. Relatările acestora, precum și documentele de informații recuperate, și corespondența dintre jihadiști spun povestea unui om care este foarte conștient că trecutul său ar putea fi văzut ca fiind în contradicție cu ideologia mișcării sale rebele.

Cu cât pătrundem mai adânc în trecutul lui Sharaa, cu atât devine mai clar că această obscuritate bine gestionată nu numai că i-a permis să supraviețuiască mai mult de două decenii de militantism islamist. L-a ajutat să-l învingă pe Assad. Și îi poate influența capacitatea de a se menține la putere odată ce bunăvoința victoriei spectaculoase se va risipi. Ahmed Hussein al-Sharaa s-a născut în octombrie 1982 în Arabia Saudită, unde și-a petrecut primii șapte ani din viață.

Într-o fotografie rară a sa din copilărie, găsită într-un dosar întocmit de serviciile de informații ale lui Assad, Sharaa are aceeași expresie enigmatică și lipsită de zâmbet pe care este adesea văzut purtând-o astăzi. Originari din Fiq, un district din ceea ce este în prezent Înălțimile Golan ocupate de Israel, părinții săi erau proprietari feudali care, conform tradiției familiale, își puteau urmări descendența până la profetul Mahomed. Bunicul lui Sharaa a fost un negustor cunoscut, care a participat la o rebeliune armată împotriva forțelor coloniale franceze în sudul Siriei.

Tatăl lui Sharaa, Hussein, i-a călcat pe urme, protestând împotriva preluării puterii de către partidul Ba’ath, pe când el era încă în liceu. Hussein a fost întemnițat și, în cele din urmă, exilat în Irak, unde a urmat cursurile universitare. Când s-a întors în Siria, câțiva ani mai târziu, familia fusese expulzată din Fiq de către forțele israeliene, forțând familia Sharaa să trăiască modest. Deși se opunea dinastiei Assad, Hussein și-a dat seama că abilitatea sa de a rămâne în Siria depindea de moderarea vitriolului său public.

Și-a găsit un loc de muncă la stat și s-a implicat în politica locală, dar a fost împiedicat să avanseze din cauza trecutului său. Pentru o perioadă, și-a mutat tânăra familie în Arabia Saudită, unde a lucrat la ministerul petrolului timp de un deceniu. A publicat mai multe cărți despre economiile petroliere din Golf, precum și polemici pentru ziarele regionale.

După ce s-au mutat înapoi la Damasc, părinții lui Sharaa le aminteau adesea celor cinci băieți și două fete că, în calitate de copii ai unui oficial guvernamental, trebuiau să fie exemple de disciplină. Potrivit vecinilor și prietenilor din copilărie, Sharaa și frații săi s-au ridicat la înălțimea acestor așteptări. Înalt și zvelt, adolescentul Sharaa era amintit de vechii prieteni și vecini ca fiind extrem de inteligent și de blând la vorbă, calități care îi sunt atribuite și astăzi.

În ciuda faptului că familia sa nu era deosebit de religioasă, Sharaa era cunoscut și pentru că era mai devotat decât prietenii săi. „Cu toții obișnuiam să ne rugăm, dar el ținea neapărat să meargă să se roage la moschee”, mi-a spus unul dintre prietenii lui din copilărie (cunoscuții lui Sharaa m-au rugat să nu le folosesc numele).

„Părinții noștri erau atât de fericiți că aveam un prieten religios. Întotdeauna spuneau că mintea lui Ahmed era mai matură decât vârsta lui și sperau că asta se va răsfrânge asupra noastră.” Persoana respectivă a povestit cum, pe când era adolescentă, Sharaa a încercat odată să ajute o prietenă rebelă, care „se cam băga în belele și nu prea avea o relație cu Dumnezeu”.

Sharaa a încercat să îl convingă pe prieten să meargă la Umrah, cel mai mic dintre cele două pelerinaje musulmane din Arabia Saudită, „gândindu-se că ar putea ajuta”. Când prietenul a fost de acord, Sharaa a strâns banii necesari pentru a-l trimite. Mai multe persoane care l-au cunoscut pe Sharaa au subliniat apoi că relația sa cu religia era departe de a fi extremă.

El chiar frecventa moscheea locală Shafi’i, pe care băieții din cartier o preferau pentru că imamul de acolo era mai puțin strict decât alții. Pe măsură ce Sharaa se apropia de vârsta adultă, lumea din jurul său s-a schimbat. Avea aproape 18 ani când a început a doua intifadă palestiniană. Apoi a venit 11 septembrie și așa-numitul război al Americii împotriva terorismului.

Aceste evenimente au dus la o trezire politică pentru mulți tineri din regiune, dar mai ales în Siria, unde tinerii idealiști și agitați ca Sharaa erau disperați după o cauză. Cu aproximativ două săptămâni înainte ca bombele să înceapă să cadă asupra Bagdadului în martie 2003, Sharaa s-a îndreptat spre un șir de autobuze cu un aspect banal din Damasc. Autocarele se aliniaseră de săptămâni întregi vizavi de ambasada SUA, în fața moscheii sale locale și la paradele din Damasc.

Acestea se umpleau cu voluntari din întreaga lume arabă, care se îndreptau spre Irak pentru a lua armele împotriva coaliției conduse de SUA. Sharaa, care avea 20 de ani la acea vreme, a decis să li se alăture. S-a urcat la bord, înconjurat de alți aspiranți luptători plini de speranță, și în câteva ore a traversat deșertul spre țara în care avea să-și petreacă o mare parte din următorii opt ani. „A dispărut peste noapte și nu l-am mai văzut niciodată”, își amintește prietenul său din copilărie.

Sharaa intrase sub influența unui prieten mai în vârstă de la moscheea sa, el însuși mișcat de predicatori radicali a căror influență creștea pe măsură ce Washingtonul își susținea cauza pentru invazie. Cam în aceeași perioadă, fostul lider Hamas Khaled Meshaal și alți câțiva agenți s-au mutat la Damasc și au început să frecventeze aceeași moschee, care a adus cu ea o orientare islamistă mai dură, potrivit persoanelor care locuiau acolo la acea vreme.

Mai mulți dintre aceștia au afirmat că, înainte de a pleca, Sharaa a început să poarte o jalabiya – o haină largă, lungă până la glezne, purtată în mod tradițional de bărbații din zonele rurale – și că barba i-a devenit mai lungă. Ambele ar fi putut fi semne ale unui interes în creștere pentru salafism, mișcarea fundamentalistă de renaștere din cadrul islamului sunnit.

Odată ce au trecut granița, recruții au fost întâmpinați de soldații irakieni loiali lui Saddam Hussein, care le-au oferit câteva zile de pregătire pentru înarmare. Erau încă în curs de instruire când Bagdadul a căzut. Recruții sirieni au fost șocați să-i vadă pe irakieni sărbătorind căderea lui Saddam, potrivit lui Hossam Jazmati, expert sirian în jihadism, care sugerează că, pentru sirienii care mergeau să-i apere pe irakieni, trebuie să fi fost derutant să fie confruntați cu o asemenea manifestare.

Sharaa s-a întors la Damasc la scurt timp după aceea, dar nu mai era binevenit acasă în Mezzeh, după ce se certase cu tatăl său, conform documentelor serviciilor de informații siriene. În schimb, Sharaa a fost atras în cercurile islamiste, chiar în momentul în care insurgența irakiană începea să treacă de la rezistența Ba’athistă la jihadism.

Când s-a întors în Irak, în 2005, s-a alăturat unei organizații jihadiste salafiste care a fuzionat în cele din urmă cu al-Qaeda. Sharaa a explicat ulterior că dorea să înțeleagă „războiul total”, lecții pe care le-ar fi putut aduce într-o zi în Siria. Mulți dintre cei care l-au cunoscut pe Sharaa în Irak au murit, au dispărut sau au devenit prea loiali pentru a discuta despre trecutul său fără permisiune. El a discutat cu moderație despre perioada petrecută acolo și în Al-Qaeda, probabil pentru că aceasta este cea mai controversată parte a istoriei sale pentru potențialii aliați occidentali.

În timpul unui interviu-podcast de la începutul lunii februarie, Rory Stewart, un fost diplomat britanic care a sprijinit invazia Irakului și a lucrat pentru autoritatea provizorie a coaliției de acolo, l-a întrebat pe Sharaa despre această perioadă. Acesta a evitat cu încăpățânare să răspundă, lăsându-l pe Stewart să remarce cât de „ciudat” era că se întâlneau, având în vedere că au fost odată adversari.

În acea perioadă, insurgența emergentă a vizat oficiali ONU, ambasade străine și oficiali irakieni, ucigând și rănind zeci de civili. De asemenea, a început să vizeze biserici și lăcașuri de cult musulmane șiite. Sharaa a insistat că nu a participat niciodată la acțiuni care să rănească civili în Irak. Însă experții și persoanele care îl cunosc sugerează că acest lucru pare puțin probabil. La doar câteva luni după a doua misiune a lui Sharaa în Irak, acesta a fost ridicat de forțele americane.

Sharaa, care folosea o identitate falsă, a trecut un test de dialect folosit de anchetatorii irakieni și americani pentru a elimina jihadiștii străini. A petrecut apoi aproape șase ani trecând prin unele dintre cele mai cunoscute închisori din țară, inclusiv Abu Ghraib și Camp Bucca. Bucca este acum celebră pentru incubarea unei generații de jihadiști influenți, în special viitorii lideri ai ISIS, inclusiv Abu Bakr al-Baghdadi. Sharaa a intrat în sistemul de detenție relativ jos în ierarhia jihadiștilor.

„Era o figură minoră”, a declarat James Jeffrey, care a fost ambasador al SUA în Irak înainte de a deveni trimis special al SUA pentru Siria din 2018 până în 2020. „Am avut mii de astfel de tipi”. Captivitatea l-a expus americanilor. „Ești interogat în mod constant. Veți auzi și veți vedea cum vă tratează. Vei vedea metodele lor. Îi vei studia”, a spus Jeffrey, referindu-se la trupele americane.

„A fost o experiență crucială”. Sharaa a fost, de asemenea, impregnat în lumea islamiștilor radicali, dominată de rafinarea nesfârșită a pozițiilor și de dezbaterea planurilor. Ca urmare, el a reușit să se apropie de figuri de rang înalt din cadrul al-Qaeda. Un alt deținut al-Qaeda a scris mai târziu despre perioada petrecută de Sharaa în închisoare că „citea și studia mult”, dar era foarte tăcut. În curând, el avea să facă presiuni agresive pentru a se extinde în Siria.

În mijlocul unei nopți de august din 2011, Sharaa și alți șase agenți al-Qaeda au trecut granița din Irak în Siria. Bărbații și-au îngrijit înfățișarea, tăindu-și bărbile îngrijit pentru a nu fi detectați. Apoi și-au legat explozibili la piept în caz că nu reușeau să se sustragă. Era o seară sufocantă în timpul lunii sfinte a Ramadanului, dar bărbații s-au strecurat prin deșert, trecând peste gardurile și tranșeele care presărau frontiera. Erau hotărâți să contribuie la modelarea viitorului Siriei.

Sharaa fusese eliberat din închisoare cu câteva luni înainte. De ce sau cum anume nu a fost niciodată clar. La acea vreme, Primăvara Arabă a inspirat în Siria proteste mai degrabă ușoare. Încurajat de contactele pe care le-a stabilit în timpul detenției, Sharaa i-a trimis o scrisoare lui Baghdadi, prezentându-i viziunea sa mai radicală pentru Siria. În ciuda dezaprobării lui Sharaa de către unele persoane din cercul apropiat al lui Baghdadi, acesta era unul dintre puținii sirieni din organizație la acea vreme.

Sharaa a cerut 100 de oameni și destui bani pentru a începe răspândirea mișcării. Doar șase dintre aceștia i s-au alăturat, inclusiv doi sirieni, a afirmat el, Baghdadi oferindu-i între 50 000 și 60 000 de dolari pe lună timp de șase sau șapte luni. Cei doi au avut o relație litigioasă de la început. Într-o chestiune de doi ani, relația avea să degenereze într-un război total. Baghdadi a murit în 2019, când și-a autodetonat o vestă sinucigașă, în timp ce forțele speciale americane încercau să îl captureze.

Sharaa l-a descris invariabil pe fostul său șef ca fiind nesofisticat și neimpresionant și a condamnat de mult timp brutalitatea acestuia. Deși acestea pot părea afirmații convenabile pentru ziua de azi, scrisorile pe care le-am obținut și care au fost scrise de agenți ISIS încă din 2013 par să susțină ideea că Sharaa și Baghdadi aveau diferențe ideologice semnificative.

Totuși, Sharaa știa că are nevoie de finanțarea și rețeaua lui Baghdadi pentru a reuși. În primele zile, grupul de șapte membri al lui Sharaa nu a reușit să recruteze eficient în Damasc. Apoi, s-a răspândit în munții Idlib, o provincie din nord-vest considerată una dintre cele mai conservatoare părți ale țării. Bărbații au început să se înroleze, inspirați de încrederea lui Sharaa. Un an mai târziu, forțele sale ajunseseră la aproximativ 5 000 de oameni.

Banii primiți de la Baghdadi au ajutat la plata salariilor și la cumpărarea de arme la mâna a doua. În ianuarie 2012, Sharaa a anunțat că grupul său se va numi Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham – în arabă „frontul de sprijin pentru victoria oamenilor din Levant” – într-o înregistrare audio de opt minute care nu menționează al-Qaeda. Aceasta a fost o mișcare calculată pentru a evita alienarea unui public sirian care se ferește de islamiști.

Înainte de sfârșitul anului, Sharaa a părăsit Damascul și pe femeia cu care se căsătorise în secret acolo și a trecut de la un teritoriu controlat de Nusra la altul în nordul Siriei. Mai multe persoane care l-au cunoscut la acea vreme au declarat că era foarte disciplinat, nu se făcea remarcat și era atent la detaliile de pe câmpul de luptă. Nusra și-a câștigat imediat reputația de a fi cea mai eficientă, disciplinată și abilă forță de luptă din amestecul de grupări rebele siriene.

De asemenea, a fost responsabilă pentru unele dintre cele mai îndrăznețe și brutale atacuri împotriva forțelor regimului. A contribuit la atragerea de recruți prin filmarea multora dintre operațiunile sale. „Niciunul dintre noi nu era luptător profesionist și nu știam întotdeauna ce facem”, mi-a spus un fost comandant al Armatei Siriene Libere (ASL) în nordul Siriei în acea perioadă. „Așa că, atunci când împărțeam linia frontului cu cei din Nusra, aceștia intrau, preluau o operațiune, o executau impecabil și apoi dispăreau din nou. Le spuneam Fantomele”.

În scurt timp, Nusra a fost clasificată drept organizație teroristă străină de către Washington, care a susținut că aceasta a efectuat 600 de atacuri în primul an de activitate. Printre acestea se numără cel puțin 40 de atentate sinucigașe, precum și atacuri cu dispozitive explozive improvizate plasate în centrul orașelor, care au ucis civili. La vremea respectivă, agențiile regionale de informații au atribuit, de asemenea, Nusrei zeci de atacuri asupra civililor.

Când gruparea și-a rafinat în cele din urmă operațiunile pentru a se concentra predominant asupra țintelor militare, acest lucru s-a datorat faptului că Sharaa a ajuns să considere că tehnicile al-Qaeda sunt toxice pentru mulți musulmani. „Încercau să construiască o bază, astfel încât să nu fie prea agresivi cu oamenii”, a declarat un jurnalist din Idlib, unul dintre puținii care au acoperit mult timp Sharaa. Acesta a adăugat că gruparea nu a încercat la început să impună coduri vestimentare și comportamentale în zonele pe care le-a preluat.

Comandantul FSA care a luptat alături de grup a explicat: „Ei încercau să influențeze mai degrabă decât să impună”. Problema persistentă a Nusra a fost ruptura dintre Sharaa și Baghdadi, care s-a adâncit în legătură cu o serie de probleme. Viziunea lui Baghdadi asupra lumii se baza pe eradicarea statelor seculare, înlocuite de un stat islamic sau califat.

Sharaa trebuia să pară că aderă la această viziune asupra lumii pentru a-și păstra influența asupra luptătorilor străini din Nusra. Dar știa, de asemenea, că metodele lui Baghdadi nu puteau fi copiate în Siria, având în vedere natura mai moderată a opoziției populare față de Assad. Ruptura oficială a avut loc în 2013, după ce Baghdadi a anunțat un plan de fuziune a grupului său cu Nusra. El nu s-a consultat cu Sharaa, care a dezaprobat rapid această mișcare.

Dar pentru a-și menține legitimitatea și pentru a-și păstra armata de adepți, dintre care mulți luptau pentru un califat islamic, și nu neapărat pentru o Sirie liberă, Sharaa a jurat credință unei autorități superioare, al-Qaeda. Sharaa i-a spus lui Jerome Drevon, expert în jihadism și unul dintre autorii unei viitoare cărți despre HTS, că „nu avea altă opțiune… pentru a nu-și pierde oamenii”, un fapt recunoscut chiar și de adversarii lui Sharaa.

Baghdadi a declanșat o campanie mesianică de violență, care a făcut doar ca Nusra să pară mai moderată, impunând coduri vestimentare dure și pedepse pentru infracțiuni minore, făcând viața intolerabilă pentru oamenii din regiunile controlate de grupul său. Cei mai înverșunați luptători ai lui Sharaa, atrași de califatul lui Baghdadi, au început să părăsească Nusra, iar cele două grupuri s-au luptat aprig.

Acest lucru l-a forțat pe Sharaa să se adapteze și să înceapă să se gândească la rolul pe care grupul său ar trebui să îl joace în afara câmpului de luptă. El a refăcut rândurile Nusra în cursul anului următor și a încercat să apropie și mai mult grupul de localnici. Aceasta a însemnat de la aprovizionarea brutăriilor cu combustibil până la distribuirea de jucării.

Dar incursiunea Nusra în guvernare nu a fost tocmai benignă, potrivit numeroșilor civili din Idlib, facțiunilor rebele rivale și lucrătorilor ONG-urilor. Jihadiștii străini ai grupării i-au tratat adesea pe localnici mai aspru decât pe compatrioții lor sirieni, insuflând o teamă generalizată. Aceștia au oprimat populațiile minoritare care împânzesc nordul Siriei.

Trupele Nusra, în special luptătorii străini de linie dură, au hărțuit comunitățile creștine și druze, cărora nu li s-a mai permis să efectueze ritualuri religioase în public, li s-au expropriat terenurile și, în unele cazuri, au fost forțate să se convertească la islam sau au fost ucise. Lucrătorii ONG-urilor au fost hărțuiți și reținuți ca spioni străini.

Femeile și fetele au fost presate să se îmbrace mai conservator, iar unele au fost obligate să își părăsească locurile de muncă precum medici și judecători. Conform cercetărilor lui Drevon, tribunalele sale au impus pedepse, efectuând ocazional execuții în conformitate cu vechiul cod penal islamic pentru infracțiuni precum crima, relațiile extraconjugale și apostazia. Totuși, spre deosebire de ISIS, Nusra a evitat să organizeze execuții publice.

Ca urmare, comunitatea internațională și-a înăsprit poziția față de grup. Nusra a fost sancționată de ONU, UE și statele occidentale, iar Washingtonul a pus o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul lui Sharaa. El s-a retras și mai mult în obscuritate. Puțini oameni știau unde dormea; și mai puțini știau ceva despre identitatea sa reală. În timp ce Baghdadi părea să se bucure de lumina reflectoarelor, Sharaa se ferea de ea.

În anii care au urmat, Sharaa s-a ocupat de alianțele sale militare fragile și, atunci când a putut, a decimat grupurile de rebeli percepute ca amenințând dominația sa. A câștigat admiratori și detractori în egală măsură, câștigându-și o reputație atât pentru gândire și carismă, cât și pentru dublu joc și cruzime. „Sharaa nu avea nicio problemă în a vărsa sânge”, a declarat un luptător aliat, care fusese rival, „atâta timp cât se încercau mai întâi alte soluții”.

Ambițiile Sharaa au depășit în cele din urmă limitele Nusra. Desemnarea sa ca organizație teroristă a reprezentat un impediment major în calea extinderii, făcând ca liderii altor grupuri rebele să se ferească să fuzioneze cu aceasta. În 2016, Sharaa a tăiat complet legăturile cu Al-Qaeda, în ceea ce este considerat drept una dintre cele mai inteligente acțiuni strategice ale sale. A fost un rebranding tactic care i-a permis să își consolideze controlul.

Dar i-a cerut, de asemenea, să iasă din umbră. Luptătorii lui Sharaa, ca să nu mai vorbim de publicul larg, știau puține despre el. Până în acel moment, proclamațiile sale importante fuseseră transmise sub formă de mesaje audio date presei. Edictele sale minore erau comunicate direct cercului său de apropiați, care apoi răspândeau vestea. Sharaa era văzut rar. „El era această creatură mitică… despre care oamenii vorbeau în șoaptă”, a declarat comandantul FSA.

„Nici măcar nu știam dacă era sirian”. Pentru a anunța ruperea cu al-Qaeda, Sharaa a apărut pe o înregistrare video. De data aceasta, el privea direct în cameră, îmbrăcat în echipament militar, cu un turban alb pe cap și o barbă lungă. La scurt timp a urmat un interviu pentru Al Jazeera. În vechiul cartier al lui Sharaa, prietenii din copilărie și vecinii acestuia erau șocați.

„Avea aceeași față ca băiatul cu care eram prieten, dar Jolani nu era un nume familiar pentru niciunul dintre noi”, a spus prietenul din copilărie. „La început nu am crezut că este el, mai ales că prietenul meu nu era vreun radical extremist. Dar avea aceleași maniere, aceeași voce. Atunci am știut”. Jurnaliștii care stăteau în moscheea izolată din Idlib nu știau la ce să se aștepte.

Era anul 2019 și peste 40 dintre ei fuseseră convocați să se întâlnească cu un „om important” din Hayat Tahrir al-Sham (HTS), numele pe care grupul rebel al lui Sharaa l-a adoptat după abandonarea al-Qaeda. De atunci, HTS a devenit cel mai puternic grup rebel din nordul Siriei. Cu sprijinul Iranului și al Rusiei, Assad a reluat controlul asupra a mai mult de două treimi din teritoriul sirian deținut în trecut de rebeli, însă Sharaa a preluat controlul asupra unor zone-cheie, inclusiv asupra unui punct vital de trecere a frontierei cu Turcia.

De asemenea, HTS și-a creat propriul ministat în Idlib, cu un guvern aparent condus de civili. Au existat provocări – milioane de persoane strămutate, o economie stagnantă, amenințări constante din partea forțelor lui Assad și a forței aeriene ruse. Dar, până în 2019, luptele au intrat într-un fel de impas, permițând HTS să se concentreze asupra guvernului său din Idlib. Acesta a fost un chip public pentru grupul lui Sharaa, care ar putea deveni mult mai prietenos cu comunitatea internațională. La întâlnirea de la moschee, jurnaliștii au fost uimiți să-l vadă pe Sharaa intrând.

În anul precedent, acesta își făcuse din ce în ce mai multe apariții publice, aproape ca un politician în campanie. Făcea falafel la un local din zonă și mergea la o piață în timpul sărbătorii Eid. Aspectul lui Sharaa se schimbase și el. Barba îi era mai scurtă, iar alegerea hainelor depindea de context: haine civile pentru întâlnirile cu publicul, haine militare pentru vizitele pe linia frontului și haine tradiționale tribale pentru întâlnirile religioase sau de clan.

Majoritatea interacțiunilor sale erau acum filmate, editate cu atenție și difuzate pe scară largă, în încercarea de a umaniza mișcarea sa în fața milioanelor de oameni care trăiesc acum sub controlul grupului său. Cu toate acestea, era aproape o raritate ca Sharaa să participe la o întâlnire cu presa, darămite să o orchestreze.

Mulți dintre jurnaliștii prezenți au resimțit excesele lui Sharaa și ale HTS și au considerat întâlnirea drept o încercare de a obține favoruri. Potrivit a două persoane prezente, jurnaliștii nu s-au sfiit să își exprime îngrijorările. „Nu le-a plăcut proiectul său, nu le-a plăcut viziunea sa pentru stat, au avut întrebări despre… cât de mult avea de gând să își extindă puterea”, a declarat reporterul din Idlib care l-a urmărit pe Sharaa.

„Am simțit că el creează o dictatură precum cea a lui Assad în Idlib și am vrut să știm cine deține cu adevărat controlul”, guvernul civil sau HTS. Spre surprinderea lor, Sharaa a ascultat liniștit. Nu părea deranjat de critici, permițând grupului să își exprime nemulțumirile. Când întâlnirea s-a încheiat, el a spus: „S-ar putea să nu vă pot convinge astăzi ca grup”, își amintește jurnalistul. „Dar vă promit că, dacă vă voi întâlni unul câte unul, veți pleca toți convinși de punctul meu de vedere.”

Întâlnirea a marcat începutul unei strategii pe care Sharaa o va continua în următorii ani. El a întâlnit analiști și cercetători selectați, actuali și foști oficiali occidentali, diplomați și consilieri și a aprofundat relația HTS cu Turcia. La primele întâlniri, Sharaa și cei mai apropiați consilieri ai săi au citit declarații lungi și incomode care subliniau ruptura cu al-Qaeda. Dar, în cele din urmă, „a apărut un dialog”, a declarat un fost oficial, care a început să se întâlnească cu Sharaa și cu cei mai apropiați consilieri ai săi pe atunci. „Am discutat adesea despre drepturile omului, dreptul internațional, protecția minorităților și a femeilor.

De multe ori nu am fost de acord, dar dacă discutam despre prizonierii de război în cadrul unei întâlniri, data următoare, ei ar fi citit despre convențiile de la Geneva și ar fi arătat dorința de a-și adapta practicile.” Imaginea mai blândă a lui Sharaa și a HTS a fost cheia unei schimbări de opinie la Washington, în timpul primei președinții a lui Donald Trump.

Jeffrey, fostul trimis special pentru Siria, a descris cum a început să susțină o încetare a focului pentru a opri bombardamentele regimului și ale Rusiei asupra Idlib, argumentându-i secretarului de stat de atunci, Mike Pompeo, că Idlib nu poate cădea sub influența lui Assad. Argumentele sale au câștigat în cele din urmă, un caz de „dușmanul dușmanului meu este prietenul meu”, a spus el, și o încetare a focului a fost negociată în 2020, care a pus capăt luptelor și a permis HTS să respire.

În cele din urmă, Jeffrey a declarat că „nu am văzut niciun indiciu privind sprijinirea sau desfășurarea de operațiuni teroriste internaționale”, deoarece HTS și Sharaa se concentrau strict pe Idlib și Assad. Sharaa a început, de asemenea, să se apropie de comunitățile terorizate de luptătorii săi. După ani de reprimare a bisericilor creștine locale, ale căror clopote nu fuseseră lăsate să bată de la sosirea islamiștilor în nordul Siriei cu un deceniu înainte, Sharaa s-a întâlnit cu clerici de rang înalt în 2022.

„Ne-a cerut să avem răbdare, că ne vom recăpăta drepturile și le-a ordonat oamenilor săi să nu-i mai hărțuiască pe creștini”, a declarat Luay Bechara, un preot senior al bisericii catolice siriene, care s-a întâlnit prima dată cu Sharaa într-un restaurant de pește dintr-un sat învecinat. „Ne-a spus că el personal nu are nicio problemă cu prezența creștinilor în Idlib. Dar ne-a cerut să îi acordăm timp, pentru că trebuie să lucreze cu extremiștii și să îi facă să accepte acest lucru.”

Deși relațiile cu creștinii s-au îmbunătățit și unele terenuri confiscate au fost restituite, acestora încă nu li se permite să se închine în mod deschis în Idlib, o problemă care este monitorizată îndeaproape pentru a afla cum va trata Sharaa restul non-musulmanilor din țară. Potrivit mai multor bătrâni cu care am vorbit, minoritățile druze nu au primit despăgubiri similare pentru terenurile ocupate de HTS.

Preotul a spus că era dificil să înțeleagă ce se afla în inima lui Sharaa, „dar acțiunile unei persoane demonstrează ce gândește cu adevărat, iar asta este mai important. El a fost foarte clar: dacă Dumnezeu mă lasă (să-l dau jos pe Assad), am o viziune pentru Siria care include drepturile minorităților, economia, relațiile internaționale – totul.” Latifa al-Droubi era într-o dispoziție glumeață.

Întâlnindu-se luna trecută cu femei siro-americane proeminente, ea a glumit spunând că, din câte știa ea, „eu am fost singura lui soție”. Droubi se referea la Sharaa, soțul ei și tatăl celor trei copii ai săi. Ca și în cazul jurnaliștilor din moschee, apariția ei la întâlnire a fost o surpriză totală. Știau că Sharaa dorea să îi asigure că nu va limita drepturile femeilor în noua Sirie.

Dar nu se așteptau să o întâlnească pe Droubi, despre care se știa mai puțin. Deși aceasta nu a fost fotografiată la întâlnire, pe internet s-a răspândit rapid vestea despre apariția ei. S-a făcut mare caz de faptul că purta un hijab, pantaloni și o jachetă deasupra genunchiului, mai degrabă decât un voal pe față sau o abaya neagră lungă.

Implicația, cu siguranță intenționată, a fost că Sharaa nu era un extremist. În decurs de o săptămână, s-a aflat în prima sa vizită în Arabia Saudită, cu Droubi alături de el. De data aceasta, ea a fost fotografiată purtând o abaya neagră lungă și un hijab fără să acopere fața. Alegerea a fost, de asemenea, semnificativă. Era standard pentru Umrah, unde femeile nu au voie să își acopere fața, dar ar fi atras și elementele mai dure ale bazei lui Sharaa.

Două zile mai târziu, Droubi și-a făcut prima fotografie oficială cu soția președintelui turc. În multe privințe, prezentarea în public a soției lui Sharaa a oferit un microcosmos a tot ceea ce învățase el de-a lungul deceniilor despre ajustările și echilibrul infinitezimale necesare pentru a atrage o coaliție de facțiuni extrem de diferite.

În calitate de lider al tuturor sirienilor, această coaliție cuprinde acum o gamă variată, de la jihadiștii din linia dură care l-au ajutat să se ridice la liberalii seculari pe care nu își poate permite să îi îndepărteze dacă speră să conducă. Pentru mulți dintre cei din ultima categorie, Sharaa a făcut deja mai multe pași greșiți. Când s-a autoproclamat președinte în ianuarie, a făcut-o îmbrăcat în ținută militară, în fața a zeci de lideri ai facțiunilor rebele siriene care au contribuit la înlăturarea lui Assad.

Unii dintre aceștia nu au știut de ce au fost convocați în capitală până când nu au fost chemați să ștampileze aprobarea sa. În acea noapte, el nu s-a adresat public poporului sirian. Sharaa abia a făcut acest lucru de când a preluat puterea, pronunțând o singură dată cuvântul „democrație” în public. Până în prezent, el a arătat puțin interes pentru extinderea guvernului dincolo de membrii HTS.

Între timp, guvernul său funcționează într-un ritm glacial, despre care cei din orbita lui Sharaa spun că are mult de-a face cu stilul său de conducere centralizat. Neîndurător în ceea ce privește încrederea, acesta a limitat procesul decizional la o mână de locotenenți de top din Idlib, precum și la familia sa. Printre aceștia se numără frații săi Maher, în prezent ministru al sănătății, și Hazem, un consilier superior neoficial.

De asemenea, Anas Khattab, unul dintre cei șase membri al-Qaeda care au trecut din Irak împreună cu Sharaa în 2011, care este în prezent șeful serviciilor de informații. Nu este o surpriză pentru cei familiarizați cu anii petrecuți de Sharaa în Idlib. Aceștia își amintesc de adepții liniei dure pe care acesta are tendința de a-i pune la putere și de brutalitatea ocazională a epurărilor sale la nivelul conducerii.

În 2023, de exemplu, Sharaa a aruncat mulți dintre locotenenții săi de top în închisoare, unde au fost torturați, declanșând proteste pe scară largă. Unul dintre aceștia – Abu Maria al-Qahtani, un aliat-cheie care, de asemenea, a venit din Irak cu Sharaa în 2011 – a murit în aprilie anul trecut, la câteva săptămâni după ce a fost eliberat după aproape un an în închisoare.

Mulți sirieni doresc ca Sharaa să reușească, deoarece alternativa este prea sumbră pentru a fi luată în considerare. Însă, de la sosirea sa la Damasc, acesta a organizat sute de întâlniri cu oficiali străini, diplomați, grupuri ale societății civile, oameni de afaceri, membri proeminenți ai diasporei și alții. El primește sfaturi de la analiștii, funcționarii și diplomații cu care se întâlnește de ani de zile în Idlib, precum și de la acei adepți ai liniei dure care încă mai populează cercul său interior.

Printre zecile de oameni cu care am vorbit și care au participat la aceste întâlniri, inclusiv unii care s-au opus mult timp lui Sharaa, consensul a fost optimist până de curând. El mi-a fost descris în mod repetat ca fiind: „extrem de inteligent”, „viclean”, „bun cunoscător al istoriei regionale”, „bine citit”, „bun ascultător” și, cel mai frecvent, „pragmatic”. Dar, în ultimele săptămâni, o altă descriere a început să se strecoare: „om puternic”

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

