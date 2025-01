„Sarcina lunetistului este să dezarmeze inamicul. Nu contează dacă îl ucizi sau îl mutilezi”

Femeia, care a folosit în interviu numele Chili, este o mamă singură, cu un fiu de 10 ani. Ea a reușit să ucidă zeci de soldați ruși cu o pușcă de lunetist Barrett calibrul 50, asemenea celor folosite de trupele speciale americane și britanice, fără niciun fel de inhibiții ori remușcări.

„Sarcina lunetistului este să dezarmeze inamicul. Nu are importanță dacă îl ucizi sau îl mutilezi. Ideea este să nu mai fie o amenințare”, a relatat ea.

Arma pe care o poartă poate perfora o gaură prin armura corporală și poate distruge și vehicule ușor blindate, povestește femeia, care face parte din elita unității ei. În război, fiecare individ are poziția sa bine definită, iar Chili are rolul de a elimina forțele ruse, astfel încât acestea să nu mai fie o amenințare pentru Ucraina.

Chili, care s-a antrenat ca lunetistă în Ucraina și Norvegia înainte de a se alătura echipei de arme de primă linie formată exclusiv din bărbați, este pregătită, responsabilă și conștientă. Totuși, nu rareori se întreabă dacă s-ar mai putea întoarce vreodată la vechea ei viață, odată ce războiul se va termina.

„Toată lumea vrea să te omoare”

Chili a explicat că lucrurile pe câmpul de luptă sunt diferite de ceea ce se petrece în filme, mai ales când devine ea însăși ținta unui atac.

„Este imposibil să te pregătești emoțional pentru asta, dar, până la urmă, a fost cool, doar că toată lumea vrea să te omoare”, a povestit femeia, care a înțeles toate riscurile și s-a împăcat cu ideea că într-o zi ar putea fi răpusă.

„M-am pregătit pentru asta. Știu că pot să mor. Am reflectat la toate aceste momente. În afară de armată, nu știu ce aș putea face”, explică femeia, în timp ce își amintește prima ei misiune.

Atunci, rușii au deschis focul, în timp ce se îndrepta spre poziția ei de tragere.

„Sincer, a fost revigorant. În mod surprinzător, nu m-am speriat. Nu am încremenit de frică și am continuat să merg. (…) A fost momentul în care am realizat că sunt potrivită pentru această meserie. Trebuie să te ascunzi de orice: de drone, de infanteriști, de toată lumea.”

„Nu vreau ca fiul meu să ajungă în tranșee. O fac eu”

Chili are doi frați care au fugit din Ucraina când a început războiul. Ea, în schimb, s-a înrolat în armată și luptă pentru ca fiul ei, de doar 10 ani, să poată avea un viitor.

„Principalul motiv pentru care am venit aici este să previn ca fiul meu să ajungă într-o zi în tranșee. Aș prefera să o fac eu, ca să poată duce o viață normală”, mărturisește femeia cu ochii în lacrimi.

„Știe unde sunt și ce fac. Mă așteaptă acasă. Îi explic situația, că este necesar, că trebuie să fiu aici. Dar este un copil. El își dorește o mamă. Desenează mult și îmi trimite desenele. În ele, mama lui ține o pușcă. Îmi scrie: Mamă, te iubesc. E frumos, dar foarte dureros.”

Chili se alătură unei linii de lunetişti de elită născuţi în Ucraina. Cea mai faimoasă a fost Lyudmila Pavlichenko, considerată cea mai mortală femeie care ținea trăgătoare din istorie, cunoscută sub numele de „Lady Death”. Se pare că a ucis 309 naziști în Al Doilea Război Mondial, titrează sursa citată.

Războiul din Ucraina, ziua 1070

Războiul din Ucraina a izbucnit pe data de 24 februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina într-o escaladare a războiului ruso-ucrainean început în 2014. Invazia, considerată cel mai mare conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial, a provocat sute de mii de victime militare și zeci de mii de victime civile ucrainene.

Până în acest moment, peste 90.000 de soldați ruși au fost confirmați morți în cei aproape trei ani de la lansarea invaziei în Ucraina, conform unei analize independente efectuate de serviciul rus al BBC și de site-ul de știri Mediazona. Agențiile de informații occidentale și ucrainene au estimat că totalul pierderilor suferite de Rusia, morți, răniți și dispăruți, ar fi însă între 600.000 și 700.000 până în octombrie 2024, dar sunt voci care consideră aceste estimări exagerate.

Potrivit unui ultim bilanț ucrainean, care era ținut la secret, se estimează că numărul militarilor ucraineni morți în război ar fi fost de aproximativ 80.000 în septembrie 2024, iar cel al răniților de aproximativ 400.000.

