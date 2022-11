Erupția vulcanului a fost surprinsă în imagini captate de camerele video instalate de USGS în zona vulcanului. În imagini, se văd râuri de lavă, care se răspândesc pe scoarţa vulcanului.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST. Webcams for the volcano can be found at https://t.co/Vb49rS11OH . pic.twitter.com/BDNWWT3kjH

„Momentan, fluxurile de lavă au loc doar în zona vârfului vulcanului și nu ameninţă comunităţile de pe pantele acestuia”, a transmis USGS, într-un comunicat.

BREAKING: Mauna Loa began erupting as of 11:30 pm Sunday night — Per USGS, lava flow is confined to the summit caldera inside Hawaii Volcanoes National Park and is not threatening any communities downslope @KITV4 pic.twitter.com/CWTUqH7kAu