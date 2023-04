Un apel de urgență prin radio le-a atras mecanicilor de la bordul trenului Hudson Line că un copil de 3 ani s-a pierdut de mama sa și s-ar putea afla pe calea ferată.

Trenul și-a redus viteza, iar mecanicii de locomotivă, șeful de tren și conductorul au căutat micuțul cu privirea.

Copilul a fost identificat și s-a luat decizia de a opri garnitura. Un angajat MTA a coborât, a mers aproximativ 40 de metri de-a lungul șinelor, a recuperat băiețelul și l-a adus în siguranță, în tren.

Potrivit poliției, copilul a fost predat, ulterior, mamei sale, în gara din Tarrytown. Ea a explicat că fiul ei de 3 ani, care suferă de autism, s-a pierdut de ea și de fiica ei.

Luni, 24 aprilie, MTA i-a premiat pe cei cinci angajați care au ajutat la salvarea copilului, în cadrul unui eveniment la care a participat și familia lui.

See it: MTA employees rescue a 3 year-old boy with autism who fell onto train tracks in Westchester.https://t.co/gJWt7KBM6z@CBSNewYork pic.twitter.com/k0DmPJHQlC