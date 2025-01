„Vila ta este peste tot la știri”

În vârstă de 64 de ani, David Steiner a spus că a primit apeluri că „vila ta este peste tot la știri”, în momentul în care incendiile au izbucnit în Los Angeles, dar, inițial, nu se aștepta să-și mai vadă locuința în picioare.

„Am început să fac poze și mi-am dat seama că am scăpat. Soția mea mi-a trimis un mesaj în această dimineață în care spunea «Ultima casă în picioare», alături de un zâmbet mare, într-un moment destul de prost”, și-a amintit David Steiner pentru The New York Post.

În ceea ce privește motivul pentru care crede că această clădire a supraviețuit flăcărilor, avocatul și fostul șef al Waste Management, Inc., din Houston, a spus că este din „stuc și piatră, cu un acoperiș ignifug”, cu piloni de aproximativ „15 metri fixați în roca de bază” pentru a o menține stabilă atunci când valurile puternice se izbesc de structură.

Sursa: AFP

Proiectată ca o navă de croazieră

„De fapt, este construită ca o navă de croazieră. Coșul de fum arată precum coșul de fum al unui vapor. Și apoi balconul din spate arată ca balconul unui vas de croazieră. Și se simte ca un vas de croazieră, pentru că ești chiar acolo, pe apă”, a explicat David Steiner.

„Ca să fiu total sincer, niciodată într-un milion de ani nu m-am gândit că se va declanșa un incendiu. M-am gândit la un posibil cutremur”, a continuat David Steiner.

După ce și-a exprimat recunoștința în aceste momente grele, Steiner a dezvăluit că a primit mesaje de la oameni care îi transmiteau că se roagă pentru el.

„Este oribil. Le-am spus: „Nu vă rugați pentru mine – ceea ce am pierdut sunt bunuri materiale”. Am pierdut o proprietate, dar alții și-au pierdut casele. Nu aveam amintirile familiei mele acolo. Nu era casa familiei mele. Inima mea este alături de cei care și-au pierdut casele”, a precizat David Steiner.

16 victime și 10.000 de case distruse

Incendiile devastatoare din zona Los Angeles au provocat 16 victime, conform unui anunț făcut sâmbătă de Biroul de Medicină Legală din comitatul Los Angeles.

Din cele 16 decese raportate, 11 sunt atribuite incendiului de la Eaton, iar 5 celui de la Palisades. Biroul de Medicină Legală a confirmat că în 10 din cele 16 cazuri este vorba despre rămășițe umane identificate.

Casele a zeci de vedete, printre care Paris Hilton, Billy Crystal, Mandy Moore au fost făcute scrum de incendiile din Pacific Palisades.

