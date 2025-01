Urme de ADN pe un șal

Scriitorul britanic Russell Edwards a susținut, în 2014, că a descifrat misterul, grație unor urme de ADN găsite pe un șal descoperit la locul crimei în care a fost ucisă cea de-a patra victimă a criminalului, Catherine Eddowes, asasinată pe 30 septembrie 1888.

Potrivit lui Russell Edwards, Jack Spintecătorul ar fi fost Aaron Kosminski, un imigrant evreu venit din Polonia care lucra ca frizer și care fusese deja considerat unul dintre principalii suspecți.

Șalul ar fi fost recuperat în epocă de un polițist care voia să îl dăruiască soției sale. Aceasta din urmă a refuzat însă să îl poarte, iar șalul a rămas așa cum fusese găsit, fiind depozitat într-o cutie înainte să ajungă la Muzeul Crimei din clădirea Scotland Yard.

La cererea lui Russel Edwards, doctorul Jari Louhelainen, lector superior la Universitatea John Moores din Liverpool, a sustras șapte segmente mici de ADN din petele de sânge de pe șal.

Au fost corelate cu ADN-ul lui Karen Miller, un descendent direct al lui Eddowes, confirmând că sângele ei era pe șal.

„La testare, primul rezultat a arătat o potrivire de 99,2%. Deoarece ADN-ul are două componente complementare, am continuat și am testat cealaltă mostră de ADN, care s-a potrivit perfect, în proporție de 100%”, a declarat Jari Louhelainen pentru ziarul Liverpool Echo.

Descendenții posibilului criminal susțin demararea anchetei

Astfel, Russel Edwards a cerut o anchetă cu privire la cazul de crimă rămas nerezolvat, spunând că dovezile ADN o justifică. El este sprijinit în acest demers de o descendentă a lui Catherine Eddowes, Karen Miller.

„Jack Spitecătorul a intrat în istorie ca un personaj celebru. Oamenii le-au uitat pe victimele cărora nu li s-a făcut dreptate în epocă. Acum, avem nevoie de această anchetă pentru a îl desemna în mod legal pe criminal”, a precizat Karen Miller.

Descendenții lui Aaron Kosminski au susținut și ei ancheta. Potrivit Daily Mail, stră-stră-stră-nepoata lui Kosminski, Amanda Poulos, a spus: „Sunt mai mult decât fericită să stabilesc în sfârșit ce sa întâmplat cu adevărat”.

Catherine Eddowes era o femeie de 46 de ani, care practica prostituția ocazional. Trupul ei eviscerat a fost descoperit cu gâtul tăiat și cu chipul mutilat.

Aaron Kosminski s-a născut la Klodawa, în centrul Poloniei, în 1865. Familia lui s-a mutat în estul Londrei în anii 1880, iar el locuia în proximitatea locurile în care crimele au fost comise, în apropiere de docurile orașului.

Însă deși abia fusese publicată, teza lui Russell Edwards a făcut deja obiectul unor critici.

În 2023, o stră-strănepoată a polițistului britanic care a participat la ancheta ce îl privea pe Jack the Ripper a anunțat la rândul ei că a descoperit identitatea criminalului în serie.



Ea l-a desemnat atunci ca fiind Jack Spintecătorul pe Hyam Hyams, un fabricant de trabucuri, epileptic și alcoolic, care fusese internat de mai multe ori într-un azil.

