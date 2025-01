Robert Fico îi spune lui Volodimir Zelenski să vină cu trenul la o întâlnire în Slovacia

Robert Fico a publicat o scrisoare deschisă în atenția lui Volodimir Zelenski în care își exprimă dezacordul față de decizia conducerii de la Kiev de a renunța la livrările de gaze rusești prin teritoriul ucrainean și îi propune șefului statului ucrainean o întâlnire pentru a discuta asupra soluțiilor tehnice de continuare a tranzitului de gaze rusești.

Potrivit lui Fico, încetarea contractului cu privire la tranzit între Gazprom (Rusia) și Naftogaz (Ucraina) provoacă „prejudicii mari” Slovaciei, estimate la 500 de milioane de euro pe an. În plus, susține premierul slovac, oprirea livrărilor de gaze rusești via Ucraina stârnește reacții care „nu contribuie nici la relațiile bilaterale și nici la cele multilaterale”.

„Vreau să mă concentrez pe deplin pe soluționarea situației legate de suspendarea tranzitului de gaze”, insistă Robert Fico, care continuă să dea vina pe Volodimir Zelenski în cazul așa-zisei „crize energetice” și nu pe acțiunile liderului rus Vladimir Putin, cum ar fi șantajele sale energetice și războiul dus împotriva Ucrainei.

„Prin urmare, în calitate de cel mai înalt reprezentant al puterii executive slovace, permiteți-mi să vă invit la negocieri, de preferință cât mai curând posibil, înțelegând pe deplin seriozitatea agendei dumneavoastră”, adaugă el.

Recomandări Instanța confiscă sume astronomice de la fostul șef al Institutului de Cercetare Aerospațială și gașca lui. Experimente complexe și afaceriști cu 4-10 clase implicați

Fico a propus ca întâlnirea să aibă loc pe teritoriul slovac, lângă granița cu Ucraina. Mai mult de atât, i-a sugerat și sfaturi de călătorie. „În mod simbolic, ați putea folosi legătura feroviară directă de la Kiev la Kosice, care este rezultatul eforturilor comune ale guvernelor noastre”, a scris premierul slovac.

Revenind asupra războiului din Ucraina, Fico a subliniat că are opinii diferite față de Zelenski. Anterior, premierul slovac a făcut mai multe declarații favorabile lui regimului de la Moscova, în sensul ca Ucraina să accepte condițiile lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului.

Răspunsul lui Volodimir Zelenski

„Ok, vino vineri la Kiev”, a răspuns președintele ucrainean la textul semnat de Robert Fico.

Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025

Aceste schimburi de mesaje au loc după un nou schimb de replici dure între cei doi lideri de stat. Inițial, Fico l-a numit pe președintele ucrainean „nedemn de încredere” și a spus că „s-a săturat de el”. „Zelenski merge prin Europa, doar cerșind și șantajându-i pe alții, cerând bani. Pur și simplu trebuie să înceteze”, a spus el într-o ședință convocată de opoziție pentru a explica vizita la Kremlin și pașii următori privind aprovizionarea Slovaciei cu gaze.

Recomandări Bolojan a început să împartă funcțiile în teritoriu. Alegerea noului secretar general al Guvernului dă dureri de cap liberalilor

Liderul ucrainean i-a răspuns imediat. „Este bine că prim-ministrul slovac Fico s-a întors deja la Bratislava după o vacanță într-un hotel de lux din Vietnam. Se pare că nu este ușor pentru el – în loc să trăiască în lux, acum încearcă să-și corecteze propriile greșeli”, a reacționat Zelenski pe pagina sa de X.

Șeful statului ucrainean i-a transmis premierului slovac că face o eroare păstrând „schemele” de colaborare „în umbră” cu Rusia. „Ne-am oferit ajutorul pentru oamenii din Slovacia în perioada de adaptare la absența tranzitului de gaze din Rusia, dar Fico însuși a refuzat zgomotos. Mulți din Europa l-au avertizat că este imposibil să nu facă pur și simplu nimic și să aștepte. Acum încearcă să transfere vina asupra altcuiva”, a adăugat Zelenski.

Moscova este un pariu pierzător pentru Fico, spune Zelenski

Liderul de la Kiev avertizează că Fico a pariat pe Moscova, nu pe propria țară, nu pe o Europă unită și nu pe bunul simț. „A fost pariul lui pierzător de la bun început”, a apreciat el.

Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că diversificarea aprovizionării cu energie a Europei, cooperarea cu Comisia Europeană și, probabil, creșterea aprovizionării cu gaze americane odată cu venirea la putere a lui Donald Trump „vor ajuta la depășirea problemelor care apar din cauza miopiei anumitor figuri europene”.

Recomandări Greșeala numărul 1 a omenirii!

Acordul de tranzit a gazelor rusești via Ucraina a încetat la 31 decembrie 2024 și nu a mai fost prelungit. Kievul a avertizat că nu va semna un nou acord pentru a nu sponsoriza vărsarea de sânge din Ucraina dusă de Vladimir Putin, iar Comisia Europeană a avertizat statele membre care depindeau de această rută să găsească surse alternative de aprovizionare. Nici Gazprom nu a insistat pentru un nou acord, dar a preferat să dea vina pe Ucraina pentru oprirea tranzitului de gaze rusești.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News