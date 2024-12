În cadrul unui eveniment prezentat de Cabral, la care au fost prezenți peste 700 de spectatori, marele trofeu a ajuns la Andrei Uricaru, un tânăr de 35 de ani din comuna Măgura de lângă Bacău, care deține un service auto, afacere de familie.

Băcăuanul a reușit o performanță remarcabilă în cadrul finalei naționale a competiției „Mecanicul auto”, care s-a desfășurat pe 23 noiembrie 2024, la București.

A câștigat un autoturism

Andrei Uricaru s-a luptat în marea finală cu un mecanic din București, însă a reușit, în cadrul unei reparații live, să demonstreze că pentru el nu există mașină căreia să nu-i dea de cap. Astfel, a obținut marele premiu: un autoturism Hyundai New i10.

Mecanicul anului a fost desemnat după ce a câștigat categoria „Diagnoză Auto”. Andrei Uricaru a reușit să diagnostigheze și să repare o defecțiune complexă în mai puțin de nouă minute!

„Fac mecanică din pasiune, de la 12 ani. Am un service auto în Măgura de 8 ani și am terminat Facultatea de Mecanică. Este prima mea participare la acest concurs, iar succesul vine din munca și cunoștințele acumulate. Lucrez pe zi oricâte ore e nevoie, nu am un program fix. Stau foarte mult peste program, ca să pot da de cap cazurilor mai complicate”, a afirmat Andrei Uricaru, după ce a fost desemnat „Mecanicul anului 2024 în România”.

„Diagnoza este secțiunea cea mai grea, pentru că partea de diagnoză cuprinde și partea mecanică, și partea electrică. Practic, este un tot al celor două meserii”, a spus Ionuț Ion, trainer Academia Auto și membru al juriului.

Mii de mecanici, înscriși în competiție

Concursul „Mecanicul anului” se desfășoară începând cu anul 2011, iar în anul 2024 s-au înscris peste 1.500 de mecanici din toată România.

Pe lângă titlul de „Mecanicul anului”, concursul a desemnat și alți câștigători: Ioan Mircea Hergheligiu, de 34 de ani, din Botoșani (la secțiunea Mecanică), George Voicu, în vârstă de 33 de ani, din București (la categoria Vopsitorie) și Mihai Lăzărescu, de 33 de ani, din Craiova (la categoria Vulcanizare).

„Cei mai buni au câștigat la diferențe de minute. Ceea ce demonstrează o competiție dură, dar bună pentru noi toți. Mecanicii sunt cei care se asigură că românii sunt în siguranță pe șosele, zi de zi”, a spus Gabriel Zane, directorul de marketing al celor de la Auto Total, care au organizat competiția.

