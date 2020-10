Vorbim cu medicul Adrian Marinescu despre condițiile în care o persoană poate fi considerate suspectă de COVID-19 după ce a stat, fără mască de protecție, aproape de o persoană confirmată ulterior cu infecție.

Discutăm cu medicul și despre diferența între simptomele COVID-19 și cele ale unei gripe sezoniere.

„Nu l-aș numi suspect, dacă acele măsuri s-au respectat. Riscul nu este mare, vorbim de măsuri de siguranță, dacă distanța pe care au avut-o în platou a fost corespunzătoare, aproximativ 3 metri, dacă s-a mers cu mască până la intrarea în platou, s-a ieșit din platou cu mască, s-au respectat regulile de igienă, practic, riscul de transmitere este mic.

E greu de spus ce formă are moderatorul pentru că pare să aibă o formă ușoară, este de văzut în continuare cum vor evolua lucrurile”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Reacția medicului Adrian Marinescu vine după ce premierul Ludovic Orban este suspect de Copvid-19 după ce a intrat în contact direct cu Sliviu Mănăstire, moderatorul emisiunii „Dosar de politician”, care a fost confirmat cu noul coronavirus.

„Riscul de infectare al premierului este mic”

„Trebuie să știm momentul în care a avut pentru prima dată simptome pentru că în general cu 48 de ore înainte de debut poți să transmiți. Principial vorbind riscul este ca cineva să aibă și o formă asimptomatică. În momentul în care mergem într-un platou, intrăm în contact cu persoane poate să fie o formă asimptomatică și să transmită. Măsurile de siguranță să fie luate clar”, a mai spus medicul.



„Cred că în perioada în care transmiterea la nivelul populației este accelerată, prudența este cea mai importantă. Noi de exemplu, la nivel de institut avem o regulă internă prin care nu mergem în platouri de televiziune, alegem varianta video, tocmai pentru a ne proteja. Cred că cea mai bună recomandare asta ar fi, dacă aleg să meargă în platou să poarte și mască, chiar dacă riscul este mic, el există, discutăm inclusiv de aerosoli. ”

În ce condiții se face retestarea

„Dacă testul este pozitiv, probabil va pune diagnosticul și perioada de monitorizare, depinde în ce moment s-a făcut testarea, dacă joi, a fost ultimul contact, ideal ar fi ca în ziua a 8-a să se facă retestarea, este momentul în care avem cea mai mare probabilitate ca testul să iasă pozitivă, dacă este infectat”, a spus Adrian Marinescu.



„Nu se poate spune dacă debutul arată o formă ușoară, nu înseamnă că lucrurile vor rămâne la fel. Contează foarte mult dacă pacientul are factori de risc, dacă are afecțiuni asociate sau dacă are o vârstă avansată că și de aici probababilitatea mai mare de a face complicații ulterior. Este și motivul pentru care perioada de monitorizare este de minimum o săptămână, ideal ar fi două săptămâni.”

Cât îi ia unei persoane să se infecteze

„Cred că este foarte important ca prin ancheta epidemiologică să se stabilească care sunt persoanele contact direct, nu discutăm despre faptul că o persoană pozitivă poate să infecteze mulți alți oameni, îi infectează pe cei cu care a intrat în contact.

Contactul trebuie să fie pe o perioadă de timp, vorbim de aproximativ 15 minute. În momentul în care cineva trece pe lângă noi preț de câteva secunde, riscul este minim, chiar dacă nu avem mască,” a mai adăugat medicul.



O formă ușoară se poate transforma într-o formă cu complicații

„Legat de pierderea gustului și mirosului sunt simptome frecvente și mai degrabă ne ajută să punem diagnosticul și să facem testul, dar de aici nu avem garanția că forma va fi ușoară, depinde de cum arată imaginea plămânilor”, a mai explicat Adrian Marinescu.





