După un deceniu în care România a fost condusă de președintele Klaus Iohannis, astăzi are loc turul 1 al alegerilor prezidențiale, unde românii pot alege din 14 candidați.

Astfel, duminică seara la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor, românii vor afla primele rezultate ale alegerilor prezidențiale.

BEC a acreditat patru instituții pentru exit-poll-uri

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru instituții pentru realizarea exit-poll-urilor în acest an.

Acestea sunt: Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS și ARA Public Opinion SRL.

Aceste sondaje vor oferi o estimare inițială a rezultatelor alegerilor prezidențiale, înainte de numărătoarea oficială a voturilor.

Peste 2,9 milioane de români au votat până la ora 12:00 la alegerile prezidențiale

Peste 2,9 milioane de români au votat duminică, până la ora 12:00. Cei mai mulți dintre cei care au mers la vot sunt bărbați, aproximativ 1,7 milioane și femei aproape 1,2 milioane.

Cei mai mulți votanți sunt din mediul urban și aproape jumătate din ei, din mediul rural.

Județul Olt se menține cu cea mai ridicată rată de participare, fiind de 10,24%. În schimb, cea mai mică rată de participare este deocamdată în județul Satu Mare, de 5,30%.

Cel mai vârstnic alegător din diaspora are 100 de ani

Românii plecați în diaspora au început să voteze mai devreme decât în România, iar cifrele arată că până duminică dimineața prezența este mai redusă comparativ cu anul 2019. O lecție de implicare vine de la un român de 100 de ani, din Germania, care a mers la urne.

Mai multe detalii aici: Imagini cu românii care au votat în diaspora la alegerile prezidențiale. Cel mai vârstnic alegător are 100 de ani

Cum votezi corect la alegerile prezidențiale din România

La sosirea în secția de votare, românii trebuie să prezinte actul de identitate. Operatorul va introduce datele în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

După semnarea în lista electorală, alegătorul va primi buletinul de vot și ștampila.

Votarea la alegerile prezidenţiale din 2024 se face în cabine închise:

Alegătorul aplică ștampila cu mențiunea „VOTAT” pentru candidatul preferat dintre cei 14 înscriși în cursa prezidențială, într-un singur pătrat din buletinul de vot.

După ieșirea din cabină, buletinul de vot se introduce în urnă, iar ștampila este predată.

Apoi, cel care a votat la alegerile prezidenţiale din 2024 primește actul de identitate care va avea aplicat un timbru cu autocolant.

Este important de menționat că, în cabina de vot, alegătorului îi este interzis să filmeze și să fotografieze buletinul de vot sau alte persoane din secția de votare.

14 candidați pe buletinul de vot la alegerile prezidențiale

Pe buletinul de vot sunt 10 candidați susținuți de partide politice și 4 candidați independenți.

Cu 6 zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Ludovic Orban a anunțat că se retrage și că o susține pe Elena Lasconi. Dar retragerea nu înseamnă că numele lui Ludovic Orban nu mai apare pe buletinele de vot tipărite. Practic, alegătorii pot pune ștampila și pe el.

Candidaţii la preşedinţie figurează în următoarea ordine pe buletinul de vot:

Elena Lasconi – USR

George Simion – AUR

Marcel Ciolacu – PSD

Nicolae Ciucă – PNL

Kelemen Hunor – UDMR

Mircea Geoană – independent

Ana Birchall – independent

Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională

Sebastian Popescu – Partidul Noua Românie

Ludovic Orban – Forța Dreptei

Călin Georgescu – independent

Cristian Diaconescu – independent

Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român

Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Cum arată buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie!

