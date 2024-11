Proprietăți și bunuri de valoare

Clasamentul averilor este condus de Ana Birchall, urmată de Mircea Geoană și Alexandra Păcuraru. Birchall deține proprietăți în România și SUA, bijuterii scumpe și investiții financiare semnificative. Geoană are conturi substanțiale în țară și străinătate, în timp ce Păcuraru deține mașini de lux și colecții de artă valoroase.

Majoritatea candidaților dețin proprietăți imobiliare și terenuri. Elena Lasconi (USR) are șapte terenuri și trei apartamente. Marcel Ciolacu (PSD) deține două terenuri și două case în Buzău. Nicolae Ciucă (PNL) are două terenuri și o casă.

Kelemen Hunor (UDMR) posedă trei case, cinci terenuri și patru mașini. Mircea Geoană are două apartamente în București și un teren în Corbeanca, pe lângă obiecte de artă și bijuterii valoroase.

Venituri și pensii

Conform sursei citate, Mircea Geoană are cel mai mare venit anual, cu un salariu de 240.000 euro de la NATO. Ana Birchall a câștigat peste 100.000 de euro de la Nuclearelectrica, iar europarlamentarul Cristian Terheș a raportat venituri de 93.000 de euro.

Patru candidați beneficiază de pensii de la statul român: Nicolae Ciucă, Silviu Predoiu, Cristian Diaconescu și Mircea Geoană. Ciucă primește cea mai mare pensie, de 232.920 de lei anual de la Ministerul Apărării.

Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale

Elena Lasconi. Sursa foto: Libertatea

Conform declarației de avere depusă de Elena Lasconi în luna septembrie, candidata USR deține șapte terenuri (două terenuri agricole – 57.500 mp, un teren forestier – 2.500 mp, trei terenuri intravilan – 6.700 mp şi un teren extravilan de 500 mp), trei apartamente, de 65 mp, 70 mp și 58 mp, o casă de locuit de 98 mp și un autoturism Opel din anul 2007.

Lasconi a acordat un împrumut în valoare de 33.000 de lei partidului pe care îl conduce și are credite de peste 410.000 de lei.

În plus, Elena Lasconi încasează un salariu de 150.717 lei de la Primăria Municipiului Câmpulung și soțul ei încasează un salariu de 76.600 de lei pentru poziția de consilier la Camera Deputaților.

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale

George Simion. Sursa foto: Libertatea

George Simion, candidatul și liderul partidului Alianța pentru Unirea României nu are proprietăți menționate în declarația sa de avere. Potrivit documentului, Simion a menționat doar suma de 60.000 de euro primită la petrecerea de botez organizată în orașul Gura Humorului, județul Suceava.

Candidatul AUR încasează suma de 137.402 lei sub formă de salariu de la Camera Deputaților, iar soția sa încasează un salariu de 8.250 de lei de la Ministerul Educației.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale

Președintele PSD și premierul Marcel Ciolacu. Foto: Shutterstock

Premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale deține două terenuri în zona intravilană, de 387 mp respectiv 61 mp și două case în Buzău, de 281 mp respectiv 43 mp.

În plus, Marcel Ciolacu a mai menționat în declarația sa de avere că are conturi bancare în valoare de peste 114.000 de lei.

Recent, Marcel Ciolacu a confirmat că a încheiat un partaj voluntar cu soția sa, însă a subliniat că nu sunt divorțați. Conform declarației de avere depuse în luna septembrie la Biroul Electoral Central, Ciolacu figurează ca unic proprietar al unei locuințe de 43 de metri pătrați și al unui teren de 61 de metri pătrați.

De asemenea, premierul a acordat un împrumut nepotului său, Mihai-Cristian Ciolacu, în valoare de 435.000 de lei, conform informațiilor din declarația de avere depusă în calitate de prim-ministru în iunie 2024. În declarația de avere depusă în septembrie la BEC, suma împrumutului apare însă majorată la 490.000 de lei.

Marcel Ciolacu deține și acțiuni în valoare de 3.010 lei la firma Alcom SRL și are trei credite restante, totalizând 35.000 de lei.

În ceea ce privește veniturile, premierul a menționat indemnizația anuală de deputat, de 75.000 de lei, și indemnizația de prim-ministru, de 102.000 de lei. Soția sa, Roxana Mihaela Ciolacu, a obținut un salariu anual de 54.000 de lei de la firma Lucia Com 94 SRL din Buzău.

Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale

Nicolae Ciucă este președintele PNL și al Senatului. Foto: Hepta

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, deține două terenuri intravilane, cu suprafețele de 2.829 mp și 598 mp, o locuință de 232 mp, două autoturisme (Toyota Corolla și Toyota Rav 4) și aproape 340.000 de lei în conturi bancare.

În declarația sa de avere, Ciucă a menționat și un credit de 100.000 de lei, scadent în anul 2025.

Potrivit aceleași declarații, în perioada ianuarie – iunie 2023, Ciucă a încasat o indemnizație de prim-ministru de 105.991 de lei, iar pentru funcția de președinte al Senatului (ianuarie – decembrie 2023) a primit un venit de peste 94.000 de lei.

În plus, Nicolae Ciucă beneficiază de o pensie anuală de serviciu de 232.920 de lei din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN), iar soția sa încasează o pensie anuală de 69.000 de lei, tot de la MApN.

Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale

Kelemen Hunor. Foto: MEDIAFAX FOTO

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, deține, împreună cu familia sa, două locuințe în județul Cluj, fiecare având o suprafață de 119,85 mp, și o casă în județul Harghita, de 200 mp. De asemenea, familia are în proprietate cinci terenuri situate în județele Cluj și Harghita, dintre care două sunt terenuri agricole (4.711 mp), iar trei sunt terenuri intravilane (2.000 mp). Kelemen Hunor mai deține și patru autoturisme (Ford, Skoda, Toyota și Honda).

În ceea ce privește bunurile de valoare, președintele UDMR menționează tablouri ale unor artiști contemporani, evaluate la 6.000 de euro. De asemenea, în conturile sale sunt aproximativ 860.000 de lei și peste 10.000 de euro.

Pentru funcția de vicepremier, Kelemen Hunor a încasat o indemnizație de 115.170 de lei, la care se adaugă un salariu de 220.008 lei pentru funcția de președinte/membru al UDMR și o indemnizație de deputat de 72.277 de lei. Soția sa a avut un salariu anual de 140.000 de lei, tot din partea UDMR. În plus, cei doi copii ai familiei beneficiază de burse școlare din partea Fundației Bethlen Gábor din Budapesta, fiecare primind câte 1.260 de lei.

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale

Mircea Geoană este candidat independent la prezidențiale. Foto: Profimedia

Fostul secretar adjunct al NATO, Mircea Geoană, deține două apartamente în București, cu suprafețele de 98 mp și 210 mp, un teren intravilan de 1.000 mp în Corbeanca și două autoturisme Lexus. De asemenea, în proprietatea sa se află obiecte de mobilier, icoane de lemn și tablouri, evaluate la 75.000 de lei, precum și obiecte decorative din argint, cristal, bronz, porțelan și sticlă, în valoare de 65.000 de lei. În plus, Geoană posedă obiecte de artă și cult și bijuterii, estimate la 350.000 de lei.

În anul 2024, fostul oficial a vândut un apartament pentru suma de 220.000 de euro și a donat un autoturism evaluat la 40.000 de euro.

Mircea Geoană deține mai multe conturi bancare, printre care două în bănci din România (737.000 lei și 50.000 euro) și unul într-o bancă din Belgia (255.000 de euro). În plus, are un fond administrat de NATO în valoare de 167.000 de euro. De asemenea, a acordat un împrumut personal de 80.000 de euro și deține acțiuni la Montel Residence SRL, în valoare de 702.000 de lei, precum și bonduri emise de statul român, în valoare de 25.000 de dolari. Geoană mai are acțiuni la câteva companii cu valori mai mici, respectiv Top Cont SRL, SC Apoapsis Education Group SRL și MG International Strategic Consulting Group SRL.

În ceea ce privește veniturile, Mircea Geoană a declarat un salariu anual de 240.000 de euro din partea NATO, o pensie de la Ministerul Afacerilor Externe de 104.000 de lei și 28.000 de lei din drepturi de autor pentru o carte publicată la Grup Media Litera SRL.

Soția sa, Mihaela Geoană, a obținut venituri de 9.939 de lei ca expert la SC Renașterea SRL, 152.000 de lei ca expert în fonduri europene la Fundația Renașterea, 45.000 de lei din chirii, 25.000 de lei din dividende la Top Cont SRL și 14.500 de lei din dividende la MG International Strategic Consulting Group SRL.

Ana Birchall, candidat independent la alegerile prezidențiale

Ana Birchall, candidata independetă la alegerile prezidențiale 2024. Foto: Inquam Photos / George Calin

Candidata Ana Birchall a menționat în propria declarație de avere că deține trei terenuri extravilan în localitatea Dorna Arini, județul Suceava, cu o suprafață totală de 37.000 mp, precum și un teren agricol de un hectar în localitatea Fulga de Jos, județul Prahova. În plus, Birchall are două apartamente în București (50 mp și 304 mp), un apartament în New York (180 mp), o casă de vacanță în Dorna Arini (240 mp) și o locuință în New Haven, SUA (250 mp).

La acestea se adaugă bijuterii în valoare de 65.000 de euro și lingouri de aur estimate la 411.000 de euro, precum și mai multe conturi bancare în România și Statele Unite ale Americii.

De asemenea, Birchall menționează plasamente financiare semnificative în obligațiuni emise de statul român, cu valori cumulate de 140.000 de lei, 98.000 de euro și 363.000 de dolari. O altă sumă relevantă, 23 de milioane de euro, este evidențiată în declarația sa de avere, ca investiții financiare în străinătate, în companii private, la care se adaugă „unlisted securities”.

În ceea ce privește veniturile, Ana Birchall a încasat un salariu de 536.000 de lei pentru funcția de director la Nuclearelectrica. La această sumă se adaugă 7.275 de lei, 2.470 de euro și 15.255 de dolari, reprezentând cupoane din titluri de stat. De asemenea, Birchall a înregistrat venituri suplimentare din cedarea folosinței unor imobile, 48.000 de dolari pentru o proprietate din SUA și 18.000 de lei pentru un imobil în România.

Potrivit declarației depuse la Biroul Electoral Central (BEC) în luna octombrie, în secțiunea privind „cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață”, Birchall menționează că soțul său a încasat un salariu anual de 1.200.000 de dolari.

Alexandra Beatrice Bertlan-Păcuraru, candidata ADN la alegerile prezidențiale

Alexandra Păcuraru vrea să fie președinta României. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostă prezentatoare TV și fiică a omului de afaceri Maricel Păcuraru, Alexandra Păcuraru a declarat în propria avere o casă de locuit de 158 mp și un teren intravilan de 1.000 mp. De asemenea, aceasta deține două autoturisme (Jaguar F Pace și BMW IX), colecții de artă evaluate la 15.000 de euro, icoane în valoare de 20.000 de euro, tablouri estimate la 15.000 de euro și bijuterii în valoare de 50.000 de euro.

La capitolul venituri, Alexandra Păcuraru a menționat un salariu anual de 240.000 de lei obținut din funcția de realizator la postul Realitatea TV. Soțul său a încasat suma de 54.000 de lei din chirii, provenind dintr-o proprietate situată în localitatea Domnești.

În declarația de interese, Alexandra Păcuraru a precizat că este fondator și asociat al Grup Financiar SA din Galați, companie în care deține acțiuni în valoare de 6,2 milioane de lei. De asemenea, aceasta figurează ca administrator la SC ABP Consulting SRL din satul Ostratu (Ilfov) și este asociată în mai multe firme: Geopol International SRL, Prestige Media PHG SRL (Galați), Strategies Research Investments International SA și SC Strategic Metals Investments SRL.

Sebastian Popescu, candidatul PNR la alegerile prezidențiale

Sebastian Popescu, candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale

În declarația de avere depusă, Sebastian Popescu nu a raportat niciun venit pentru anul trecut. Totuși, acesta deține o casă de 78 mp în localitatea Făurești, județul Vâlcea, un teren intravilan de 2.426 mp și 13 terenuri agricole în aceeași comună, cu o suprafață totală de peste 18.000 mp.

La rubrica „mod de dobândire”, Popescu a indicat „contract de întreținere” ca modalitate de achiziție a acestora.

Ludovic Orban, candidatul Forța Dreptei la alegerile prezidențiale

Ludovic Orban a fost premierul României, președintele Camerei Deputaților și președintele PNL. Foto: Hepta

Ludovic Orban deține o casă de locuit în județul Ilfov, cu o suprafață de 200 mp, un autoturism Volkswagen achiziționat în 2007 și patru depozite bancare, cu economii de 56.000 de lei și 42.000 de euro.

În ultima perioadă, Orban a înregistrat venituri din indemnizația de deputat, care au totalizat 131.000 de lei.

Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale

Candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024, Călin Georgescu

Călin Georgescu, împreună cu familia sa, deține un teren intravilan de peste 3.900 mp în județul Brașov, achiziționat în 2022, un autoturism Toyota fabricat tot în 2022 și depozite bancare în valoare de 264.000 de euro, plasate în două conturi deschise în 2021.

În ultimul an fiscal, Georgescu a înregistrat un venit anual de 72.000 de lei din activitatea sa la Universitatea din Pitești – Facultatea de Științe, iar soția sa a obținut un salariu anual de 25.458 de lei.

Cristian Diaconescu, candidat independent la alegerile prezidențiale

Cristian Diaconescu, fost ministru de justiție și de externe

Fostul ministru al justiției și al afacerilor externe, Cristian Diaconescu, deține, împreună cu familia sa, două terenuri: unul în București, de 360 mp, și altul în comuna Stâlpeni (județul Argeș), cu o suprafață de 2.400 mp. De asemenea, acesta are în proprietate două case – una în Capitală, de 494 mp, și alta în Stâlpeni, de 190 mp -, precum și un apartament în București, de 110 mp.

În ceea ce privește bunurile mobile, Diaconescu deține două autoturisme (Ford Fiesta și Hyundai Tucson), trei tablouri moștenite, evaluate la 6.000 de euro, și mai multe credite bancare, cu o valoare totală de peste 230.000 de lei și 13.000 de euro.

În ultimul an, Diaconescu a încasat o pensie anuală de 110.400 de lei din partea Ministerului Afacerilor Externe și 8.475 de lei pentru cursuri desfășurate la Fundația Calea Victoriei. Soția sa a beneficiat de o pensie de 190.000 de lei.

Cristian Terheș, candidatul PNCR la alegerile prezidențiale

Cristian Terheș candidat la Președinția României. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea

Europarlamentarul Cristian Terheș a menționat în declarația de avere două terenuri intravilane (90 mp) și două extravilane (2.000 mp), situate în județele Sălaj și Bihor.

De asemenea, acesta deține trei apartamente (53 mp, 81 mp și 53 mp), două autoturisme (Toyota Camry și Mitsubishi Eclipse Cross) și șase conturi bancare, cu economii de aproximativ 800.000 de lei și 17.000 de euro. Soția sa are, la rândul ei, șase conturi, cu aproximativ 7.000 de lei, 8.000 de euro și 35.000 de dolari, o parte dintre ele fiind deschise la bănci din statul american California.

În declarația de avere, Terheș a menționat că a acordat patru împrumuturi Partidului Național Conservator Român, în valoare totală de 160.000 de lei și 45.000 de euro. De asemenea, el deține acțiuni Fidelity în valoare de 21.000 de dolari, prin intermediul soției, și hârtii de valoare la Treasury Direct, în valoare de 315.000 de dolari.

La capitolul venituri, Cristian Terheș a raportat un salariu anual de 93.000 de euro din partea Parlamentului European, iar soția sa a obținut un salariu anual de 48.000 de dolari ca „AR and Compliance Manager” la compania General Orthocare din Irvine, California, SUA.

Silviu Predoiu, candidatul PLAN la alegerile prezidențiale

Silviu Predoiu, fost prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe și director interimar al SIE, este candidatul Partidului Liga Acțiunii Naționale la alegerile prezidențiale. Foto: Hepta

Silviu Predoiu, fost director adjunct și director interimar al Serviciului de Informații Externe până în 2018, deține în proprietate două apartamente în București, cu suprafețele de 73 mp și 77 mp, o casă de vacanță de 115 mp, precum și două terenuri intravilane (14 mp și 1.162 mp) și 5 hectare de teren agricol în județul Constanța.

De asemenea, Predoiu este posesorul a două autoturisme (Mazda CX5 și Fiat 850), al unor ceasuri în valoare de 7.000 de euro și al șapte conturi bancare, cu economii de 74.000 de lei, 52.000 de euro și 32.000 de dolari.

În ceea ce privește veniturile, Silviu Predoiu a declarat o pensie de serviciu anuală de 229.140 de lei, acordată de Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naționale, iar soția sa beneficiază de o pensie de serviciu de 96.012 lei, acordată de Casa de Pensii a SRI.

