Medicul relatează și câteva cazuri dramatice care arată cât de ușor se răspândește virusul și cum membrii aceleiași familii ajung fie la Terapie Intensivă, fie la morga spitalului, după infectare.

Acum 7-8 zile am predat garda, cu pacienţi pe care îi putem număra pe degetele de la o mână, iar ieri, am preluat-o plină! Printre pacienţii internaţi a fost şi un cuplu, pe soţie am internat-o pe secţia ATI la 5 minute după decesul soţului! Iar un alt caz este cel a unui fiu aflat în terapie, iar tatăl lui la morgă! Din păcate, nu sunt titluri de filme horror, este doar realitatea pe care noi o trăim şi voi o ignoraţi în fiecare zi!

Amin Zahra: