Mesajul ASPA în contextul avertizării cod roșu de ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de ploi torențiale pentru București și alte cinci județe. Avertizarea este valabilă de la ora 21.00 până mâine la ora 15.00. Având în vedere condițiile meteo, ASPA a transmis un mesaj de atenționare. Aceștia le recomandă oamenilor să elibereze animalele din lanțuri și padocuri.

„Pentru protejarea animalelor în astfel de situații:

Eliberați animalele din lanțuri sau din padocuri, pentru a le da șansa să se adăpostească;

Identificați din timp zone mai înalte unde pot fi relocate animalele de fermă;

Dacă evacuarea nu este posibilă – eliberați animalele: aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire”, a transmis ASPA, pe Facebook.

Recomandările autorităților în timpul avertizării cod roșu de ploi torențiale

Autoritățile din România au emis următoarele recomandări în contextul codului roșu de ploi torențiale din 7 octombrie 2025:

Evitați deplasările neesențiale, în special în zonele aglomerate și în cele predispuse la inundații.

Luați măsuri de adăpostire și autoprotecție pentru a vă feri de efectele fenomenelor extreme.

Populația este sfătuită să urmărească informațiile oficiale din surse precum DSU, IGSU, ANM și CNAIR și să acceseze platforma www.fiipregatit.ro pentru sfaturi și actualizări.

Se recomandă pregătirea pentru situații de urgență și asigurarea proviziilor necesare pentru cel puțin 72 de ore.

Autoritățile au închis școlile, grădinițele și creșele din București, în cursul zilei de miercuri, în contextul codului roșu de ploi torențiale.

Este indicată prudența sporită în trafic și în utilizarea transportului public, iar intervențiile de urgență sunt în curs pentru evitarea acumulării apei și reducerea riscurilor.

Recomandarea generală este de a da prioritate siguranței personale și de a urma indicațiile autorităților locale și meteorologice.

Primăria Bucureștiului a pus la dispoziție un număr de telefon pentru urgențe

Primăria Bucureștiului a pus la dispoziția cetățenilor un număr de telefon de urgență, în contextul codului roșu de ploi torențiale. Numărul de telefon este 0800 800 868. Acesta este gratuit, disponibil nonstop, iar sesizările sunt preluate permanent de dispecerat și direcționate către echipele de intervenție pentru o reacție rapidă.

În cursul zilei de 8 octombrie, școlile din București vor fi închise. Măsura a fost anunțată de primarul interimar al Capitalei. Autoritățile monitorizează situația pentru a vedea care sunt următoarele măsuri care se impun.

Bucureștiul și alte cinci județe, sub cod roșu de ploi torențiale

Cod roșu de ploi torențiale a fost emis pentru București și cinci județe: Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 litri/mp, ceea ce poate duce la inundații și fenomene meteo extreme.

Meteorologii au anunțat că este pentru prima oară în luna octombrie când Bucureștiul se află sub atenționare cod roșu pentru ploi torențiale, iar prognozele indică că fenomenele vor fi însoțite de vânt cu rafale de 50-70 km/h și temperaturi scăzute.

În contextul codului roșu, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care recomandă populației să evite deplasările neesențiale și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție. De asemenea, toate școlile și grădinițele din București vor fi închise pe 8 octombrie pentru siguranța elevilor.

Ce este ciclonul Barbara

Ciclonul Barbara este un fenomen meteorologic de tip ciclon mediteraneean care a lovit România în octombrie 2025, aducând cantități foarte mari de precipitații, ploi torențiale, vânt puternic și risc crescut de inundații.

Formarea sa are loc în sudul Mării Mediterane, unde apa mai caldă decât uscatul generează presiuni scăzute și instabilitate atmosferică accentuată. Barbara s-a deplasat de la sud-vest spre nord-est, traversând România și ieșind spre Ucraina și Moldova, trecând relativ repede, în aproximativ 24-36 de ore.

Această furtună a adus cantități record de apă, în zone precum sud-estul României, cu localități afectate inclusiv în județele Constanța, Giurgiu și București. A determinat emiterea unui cod roșu de ploi torențiale, închiderea școlilor în mai multe județe și măsuri de protecție împotriva inundațiilor.

Meteorologii au subliniat că, deși ciclonul Barbara nu este un uragan tropical, poate avea efecte severe asupra condițiilor meteorologice, provocând precipitații abundente și vânturi puternice, cu impact semnificativ asupra traficului și infrastructurii.