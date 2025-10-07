Numărul de telefon la care oamenii din București pot suna la Primărie

Bucureștenii care au probleme din cauza fenomenelor meteo extreme pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, care este disponibil nonstop.

Dispeceratul Primăriei Capitalei preia în permanență sesizările și sunt ulterior direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Totodată, locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice.

Cod roșu de ploi torențiale

Bucureștiul și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov intră de marți seară sub avertizare cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp.

Totodată, din cauza codului roșu de vreme rea, Comitetul pentru Situații de Urgență București a decis suspendarea tuturor cursurilor cu prezență fizică pentru ziua de miercuri.



