„Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău… te-au iubit atât de mulți oameni și n-ai înțeles o secundă ce om mare ai fost și ce suflete pustiite ai lăsat aici…”, a scris Mădălina Crețan pe Instagram, în dreptul unei fotografii alb-negru cu Nosfe.

O mulțime de vedete i-au transmis condoleanțe Mădălinei, printre acestea Adda, Cabron, Nicole Cherry, Raluka, Alex Velea, Silviu Mircescu și alții.

Povestea de iubire dintre Nosfe și Mădălina Crețan

Relația de dragoste dintre cei doi a început cu ani în urmă, Nosfe a întâlnit-o pe Mădălina când el era deja implicat într-o relație de cinci ani, scrie wowbiz.ro. De nouă luni a avut artistul nevoie ca să își dea seama că Mădălina e jumătatea lui, femeia care îi va deveni soție și mama copilului său.

„Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit”, a povestit soția artistului într-un interviu.

Și Nosfe a făcut declarații despre acea perioadă. „Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. – soția), că am luat decizia”, a adăugat Nosfe.

În iunie 2022, cei doi au împlinit șase ani de la nuntă.

Nosfe, pe numele lui Darius Crețan, 37 de ani, a murit duminică, 16 octombrie, a anunțat trupa de hip-hop Șatra B.E.N.Z., într-o postare pe pagina de Facebook. Potrivit Antena 3, artistul a făcut infarct, iar G4Media a scris, citând surse judiciare, că a fost găsit în sufragerie de soția sa, Mădălina. Pe corpul cântărețului nu existau urme de violență.

