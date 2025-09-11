  • Insilico Medicine este o companie de biotehnologie cu sediul în Boston (Massachusetts), cu facilități suplimentare la New York și în în Hong Kong. Compania, specializată în descoperirea de medicamente bazate pe inteligență artificială, a fost fondată, în 2015, de Alex Zhavoronkov.
  • Născut Aleksandrs Zavoronkovs, Zhavoronkov este un om de știință leton, specializat în biotehnologie, medicină regenerativă și economia îmbătrânirii. Este și directorul Fundației de Cercetare Biogerontologică, un grup de experți pentru cercetarea îmbătrânirii.

„În zilele noastre, la 70 de ani ești copil”

O conversație înregistrată recent între Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, fără ca aceștia să știe, a stârnit controverse. Liderii rus, chinez și nord-coreean au fost surprinși discutând prin intermediul translatorilor în timp ce se îndreptau spre parada militară din Piața Tiananmen, Beijing.

Cei trei lideri au discutat cu entuziasm despre posibilitatea de a trăi 150 de ani sau chiar de a atinge nemurirea.

„Cu progresele continue în biotehnologie, organele umane vor fi transplantate din ce în ce mai mult, permițându-ne să fim mai tineri și poate chiar să atingem nemurirea”, a spus Putin, iar Xi a adăugat încurajator: „În acest secol, se anticipează că ar putea fi posibil ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Mai demult, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 de ani ești încă un copil”.

Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

„Există numeroși oameni de știință care lucrează la dezvoltarea tehnologiilor pentru transplantul întregului corp”

Deși acest subiect poate părea science fiction, un om de știință susține că unele dintre ideile lor ar putea fi „viabile”.

Alex Zhavoronkov, fondatorul companiei Insilico Medicine, a vorbit, luna trecută, la cea mai mare conferință din lume despre longevitate, desfășurată în Danemarca, unde 200 de oameni de știință au comentat tehnici de îmbunătățire a duratei de viață.

Transplantul de cap pentru a trăi 150 de ani, cum visează Putin, Xi și Kim, „mai aproape decât credem”. Ce susține un cunoscut om de știință
Alex Zhavoronkov. Foto: LinkedIn

Zhavoronkov susține că „posibilitatea transplanturilor de cap pentru a menține pe cineva în viață până la 150 de ani este mult mai aproape decât și-ar putea imagina omul obișnuit”.

Educat în Canada și în SUA și cu un doctorat în fizică de la Universitatea de Stat din Moscova, Zhavoronkov a finanțat, anul trecut, un videoclip de 8 minute în care își imaginează cum ar putea funcționa un transplant de cap uman.

Cu un sacou verde militar și rostind cuvintele „luptă” și „putere” de zeci de ori, Ursula von der Leyen pare să pună UE pe picior de război
Recomandări
Cu un sacou verde militar și rostind cuvintele „luptă” și „putere” de zeci de ori, Ursula von der Leyen pare să pună UE pe picior de război

Corpul ar proveni de la un donator tânăr în moarte cerebrală, iar capul persoanei în vârstă care îl caută ar fi secționat și atașat chirurgical la corpul donatorului.

El a declarat că „există numeroși oameni de știință care lucrează la dezvoltarea tehnologiilor pentru transplantul întregului corp” și a susținut că „transplantul de organe tinere sau de corp întreg, cunoscut și ca „înlocuirea corpului”, este o „strategie viabilă” pentru prelungirea vieții.

Anterior, Ernő Duda jr, președintele Asociației Maghiare de Biotehnologie, a spus: „Nu este în prezent o posibilitate științific fundamentată. Deși putem înlocui organe, nu putem înlocui creierul, care îmbătrânește”. „Cele mai grave cauze ale morții provin din îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Nu putem înlocui întregul sistem vascular, care are o lungime de zeci de mii de kilometri”, a mai spus expertul.

Alte metode pentru prelungirea vieții

Unele companii lucrează la cultivarea anumitor celule în laborator pentru a repara organele deteriorate. Altele explorează „recelularizarea“, prin care se folosește scheletul unui organ existent, dar cu țesut proaspăt care înlocuiește țesutul vechi

În același timp, alții experimentează cu „bioprinting”, folosirea unei imprimante 3D pentru a crea organe care pot fi apoi implantate într-un corp uman.

„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța
Recomandări
„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța

Interesul lui Vladimir Putin pentru prelungirea vieții nu este nou. Anul trecut, el a anunțat proiectul „Noi tehnologii de conservare a sănătății”, prin care le-a cerut cercetătorilor să lucreze la „produse medicale care vizează reducerea poverii îmbătrânirii celulare”.

Rușii fac bioprinting

Ministerul Sănătății de la Moscova a ordonat, de asemenea, cercetătorilor să se studieze neurotehnologia pentru a preveni declinul cognitiv, modalități de „corectare a sistemului imunitar pe baza markerilor critici identificați în procesul de îmbătrânire” și bioprintingul.

În 2022, guvernul rus a cheltuit peste 57 de milioane de ruble (600.000 de euro) pentru bioprinting, iar un an mai târziu o companie rusă a „imprimat” piele direct pe o rană deschisă, o premieră mondială.

Cu toate acestea, progresul a stagnat după ce mulți oameni de știință de top au părăsit țara în urma invaziei din Ucraina

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alexandru Balan, arestat preventiv. A zâmbit sfidător când a ieșit din Curtea de Apel. E cercetat pentru spionaj și divulgarea secretelor României către Belarus
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Românul care scrie în locul modelelor de pe platformele erotice face 350 de euro pe seară: „Rata nașterilor va scădea, mulți bărbați sunt blocați aici și nu mai ies în lumea reală”
Știri România 07:15
Românul care scrie în locul modelelor de pe platformele erotice face 350 de euro pe seară: „Rata nașterilor va scădea, mulți bărbați sunt blocați aici și nu mai ies în lumea reală”
Loto 6/49 din 11 septembrie 2025. Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 11 septembrie 2025. Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Adevarul.ro
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
Fanatik.ro
Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Stiri Mondene 10 sept.
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 10 sept.
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax.ro
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
KanalD.ro
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea

Politic

Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
Politică 07:23
Nicuşor Dan, despre reforma statului făcută de Guvernul Bolojan: „România nu are un plan de ţară”
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Politică 10 sept.
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”