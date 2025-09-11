Insilico Medicine este o companie de biotehnologie cu sediul în Boston (Massachusetts), cu facilități suplimentare la New York și în în Hong Kong. Compania, specializată în descoperirea de medicamente bazate pe inteligență artificială, a fost fondată, în 2015, de Alex Zhavoronkov.

Născut Aleksandrs Zavoronkovs, Zhavoronkov este un om de știință leton, specializat în biotehnologie, medicină regenerativă și economia îmbătrânirii. Este și directorul Fundației de Cercetare Biogerontologică, un grup de experți pentru cercetarea îmbătrânirii.

„În zilele noastre, la 70 de ani ești copil”

O conversație înregistrată recent între Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, fără ca aceștia să știe, a stârnit controverse. Liderii rus, chinez și nord-coreean au fost surprinși discutând prin intermediul translatorilor în timp ce se îndreptau spre parada militară din Piața Tiananmen, Beijing.

Cei trei lideri au discutat cu entuziasm despre posibilitatea de a trăi 150 de ani sau chiar de a atinge nemurirea.

„Cu progresele continue în biotehnologie, organele umane vor fi transplantate din ce în ce mai mult, permițându-ne să fim mai tineri și poate chiar să atingem nemurirea”, a spus Putin, iar Xi a adăugat încurajator: „În acest secol, se anticipează că ar putea fi posibil ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Mai demult, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar în zilele noastre, la 70 de ani ești încă un copil”.

„Există numeroși oameni de știință care lucrează la dezvoltarea tehnologiilor pentru transplantul întregului corp”

Deși acest subiect poate părea science fiction, un om de știință susține că unele dintre ideile lor ar putea fi „viabile”.

Alex Zhavoronkov, fondatorul companiei Insilico Medicine, a vorbit, luna trecută, la cea mai mare conferință din lume despre longevitate, desfășurată în Danemarca, unde 200 de oameni de știință au comentat tehnici de îmbunătățire a duratei de viață.

Alex Zhavoronkov. Foto: LinkedIn

Zhavoronkov susține că „posibilitatea transplanturilor de cap pentru a menține pe cineva în viață până la 150 de ani este mult mai aproape decât și-ar putea imagina omul obișnuit”.

Educat în Canada și în SUA și cu un doctorat în fizică de la Universitatea de Stat din Moscova, Zhavoronkov a finanțat, anul trecut, un videoclip de 8 minute în care își imaginează cum ar putea funcționa un transplant de cap uman.

Corpul ar proveni de la un donator tânăr în moarte cerebrală, iar capul persoanei în vârstă care îl caută ar fi secționat și atașat chirurgical la corpul donatorului.

El a declarat că „există numeroși oameni de știință care lucrează la dezvoltarea tehnologiilor pentru transplantul întregului corp” și a susținut că „transplantul de organe tinere sau de corp întreg, cunoscut și ca „înlocuirea corpului”, este o „strategie viabilă” pentru prelungirea vieții.

Anterior, Ernő Duda jr, președintele Asociației Maghiare de Biotehnologie, a spus: „Nu este în prezent o posibilitate științific fundamentată. Deși putem înlocui organe, nu putem înlocui creierul, care îmbătrânește”. „Cele mai grave cauze ale morții provin din îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Nu putem înlocui întregul sistem vascular, care are o lungime de zeci de mii de kilometri”, a mai spus expertul.

Alte metode pentru prelungirea vieții

Unele companii lucrează la cultivarea anumitor celule în laborator pentru a repara organele deteriorate. Altele explorează „recelularizarea“, prin care se folosește scheletul unui organ existent, dar cu țesut proaspăt care înlocuiește țesutul vechi

În același timp, alții experimentează cu „bioprinting”, folosirea unei imprimante 3D pentru a crea organe care pot fi apoi implantate într-un corp uman.

Interesul lui Vladimir Putin pentru prelungirea vieții nu este nou. Anul trecut, el a anunțat proiectul „Noi tehnologii de conservare a sănătății”, prin care le-a cerut cercetătorilor să lucreze la „produse medicale care vizează reducerea poverii îmbătrânirii celulare”.

Rușii fac bioprinting

Ministerul Sănătății de la Moscova a ordonat, de asemenea, cercetătorilor să se studieze neurotehnologia pentru a preveni declinul cognitiv, modalități de „corectare a sistemului imunitar pe baza markerilor critici identificați în procesul de îmbătrânire” și bioprintingul.

În 2022, guvernul rus a cheltuit peste 57 de milioane de ruble (600.000 de euro) pentru bioprinting, iar un an mai târziu o companie rusă a „imprimat” piele direct pe o rană deschisă, o premieră mondială.

Cu toate acestea, progresul a stagnat după ce mulți oameni de știință de top au părăsit țara în urma invaziei din Ucraina

