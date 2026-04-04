Potrivit situațiilor financiare publice analizate de MO, compania lui Vorontsova, New Medical Company (Nomeko), a raportat active în valoare de 23,8 milioane de euro și un profit net de 2,49 milioane de euro în 2025, în creștere cu 22% față de anul precedent.

Deși Nomeko a cheltuit doar 192.000 de euro pentru salariile celor șapte angajați, compania a alocat 3,24 milioane de euro pentru vacanțele conducerii.

Pe lângă dividendele consistente încasate, Maria Vorontsova a câștigat aproximativ 8.640 de euro pe lună din activitatea sa la Nomeko, potrivit MO, care citează date scurse de la Serviciul Federal Fiscal al Rusiei.

De profesie medic endocrinolog, Vorontsova a încasat salarii și de la Centrul Național de Cercetare în Endocrinologie din Rusia, precum și din activitatea sa de director de laborator la Institutul Kurchatov, condus de Mikhail Kovalchuk, un apropiat al tatălui său.

În total, veniturile sale lunare din aceste surse și din alți angajatori variau între 11.000 și 18.000 de euro, în funcție de lună. Potrivit agenției ruse de statistică Rosstat, salariul mediu lunar în Rusia în 2025 era echivalentul a 960 de euro.

Vorontsova a devenit coproprietar al Nomeko, o companie cu sediul la Sankt Petersburg specializată în dezvoltarea de proiecte de radiologie nucleară și instrumente de diagnostic, în 2019.

La scurt timp după aceea, firma a obținut un contract guvernamental pentru construirea unui complex medical de ultimă generație într-o localitate mică de lângă granița Rusiei cu Finlanda. Complexul trebuia să fie inaugurat în 2021, însă deschiderea a fost amânată cu trei ani, iar costul final rămâne neclar.

Maria Vorontsova era în mare parte necunoscută în Rusia înainte de numirea sa la Nomeko, întrucât orice discuție despre familia lui Putin era considerată tabu. Într-o investigație anterioară din 2024, Fundația Anticorupție a politicianului de opoziție Alexei Navalny a descoperit că Vorontsova a câștigat peste 10 milioane de euro din companie în perioada 2019–2022.