Vladimir Putin este cunoscut pentru obsesia sa față de longevitate. Inamicii săi se tem că acesta își propune să trăiască și să conducă timp de multe decenii înainte de a-i preda domnia fiului său cel mare, Ivan Spirodonov, care are acum doar 11 ani, unul dintre presupușii copii pe care îi are cu fosta gimnastă de ritmică Alina Kabaeva.

O echipă de cercetători ruși a început să dezvolte un așa-numit „elixir al tinereții”, destinat să încetinească procesul de îmbătrânire.

Potrivit ministrului rus al Științei și Educației, Denis Sekirinski, proiectul „ambițios” este în desfășurare la Institutul de Biologie a Îmbătrânirii și Medicină, iar scopul principal al medicamentului este blocarea genei RAGE, implicată în procesul de îmbătrânire celulară.

Declarația a fost făcută în cadrul unui forum despre medicina longevității, organizat la Saransk Republica Mordovia, vestul Rusiei.

Pe baza acestui principiu, ne-am propus să dezvoltăm primul medicament din lume bazat pe terapie genetică, care să blocheze în mod specific acest receptor. Acesta este unul dintre cele mai promițătoare domenii în lupta împotriva îmbătrânirii – Denis Sekirinski.

Inițiativa a apărut pe fondul speculațiilor tot mai frecvente despre starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin.

De altfel, liderul de la Kremlin a declarat recent, în cadrul unei conferințe, că oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.

În acest context, Rusia a anunțat și un „proiect național de sănătate”, care include obiective precum salvarea a 175.000 de vieți până în 2030 și încercări de combatere a îmbătrânirii.

Totuși, criticii consideră că aceste inițiative sunt mai degrabă o încercare de a amâna inevitabilul, procesul de îmbătrânire al elitei politice ruse.

Termenii-limită impuși cercetătorilor pentru obținerea rezultatelor sunt nerealist de scurți, iar eforturile sunt concentrate pe găsirea unor soluții exclusive pentru liderul rus și cercul său apropiat.

De-a lungul timpului, Rusia a mai investit în proiecte similare, însă fără rezultate notabile.

Vladimir Havinson, „gerontologul personal al lui Putin”, un cercetător care a susținut că poate prelungi viața până la 120 de ani, dar nu a trăit el însuși mai mult de 80 de ani și a murit în 2024.

În prezent, fiica lui Putin, Maria Voronțova, este implicată în aceste programe medicale controversate.

