Mai multe imagini care surprind condiţii de transport sub limita civilizaţiei au fost postate pe Facebook, în urma precipitaţilor de ieri. Mai multe persoane au semnalat faptul că în microbuzul în care se aflau ploua la fel ca afară.

“Astăzi am făcut duș in maxi-taxi, lumea se ridica in picioare ca le erau scaunele ude, nu stiai cum sa mai stai ca te uda din toate părțile..”, a scris un pasager.

“Asta se întâmplă că organele de control sunt aservite. Nu poţi să treci cu vederea aşa ceva. Până şi poliţia rutieră are competenţe . E vorba de siguranţa circulaţiei. Şi nu mă refer la câţiva picuri. O ruşine.”, a postat altcineva.

“Chiar nu citeşte nimeni care ar trebui să ia masuri postările astea?? :( :( sau sunt INDIFERENTI?!”, s-a arătat revoltată o altă persoană.