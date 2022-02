În timp ce se îndrepta să ajungă la o emisiune TV, Mihai Trăistariu a fost implicat într-un accident rutier. Din fericire, artistul nu a pățit nimic grav, ci s-a ales doar cu o sperietură. El a anunțat pe rețelele de socializare despre problema pe care a avut în această dimineață și tot acolo a postat și imagini cu mașina avariată.

„Na. Azi dimineață la 8.00 am făcut accident cu mașina. Prin București. Un taxi a intrat în mine din lateral. Mergeam la o emisiune. Și tocmai ieri vorbeam cu un amic că-mi plătesc asigurarea CASCO degeaba… Că de 15 ani n-am mai avut niciun incident. Ca să vedeți cum e Universul ăsta: ce gândești, aia primești. Știți voi… legea atracției etc. Bine că sunt bine. Fierul se repară”, a scris Mihai Trăistariu pe una dintre rețelele de socializare.

„A intrat în mine și m-am speriat că venea dintr-o parte”

Cântărețul s-a speriat în urma acestui incident, însă este bucuros că nu a fost mai grav și că este sănătos. Un șofer de taxi a intrat pe lateral în el. Aceștia au făcut amiabilă, considerând că vina a fost a amândurora.

„Mă simt bine, nu am pățit nimic doar că m-am speriat puțin, pentru că eu nu am mai făcut accident de vreo 15 ani. Și oricum, acum 15 ani nu a fost un accident, am alunecat pe gheață și am căzut singur într-un sanț, dar a fost ceva mărunt. Acum a intrat un taximetrist în mine, de dimineață la 8, mergeam la o emisiune. A intrat în mine și m-am speriat că venea dintr-o parte. Eu făceam stânga, el venea cu viteză… nici eu nu m-am uitat, nici el nu s-a uitat. Am fost amândoi cumva amândoi vinovați, am făcut o amiabilă”, a dezvăluit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

În urmă cu 15 ani, Mihai Trăistariu a mai fost implicat într-un accident, când mașina i-a alunecat pe gheață și s-a dus într-un șant. Artistul are CASCO și își va repara mașina.

