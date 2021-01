Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii din București, despre lansarea Euronews România. Când va începe emisia și ce spune despre asocierea cu PSD sau SRI: „Nicio legătură!”

Libertatea: – Cum a apărut această asociere dintre Universitatea Politehnică și Euronews, când au început discuțiile?

Mihnea Costoiu: În primul rând e necesară o mică istorie. Acum 30 de ani, primele televiziuni private din România s-au născut cu sprijinul Universității Politehnica din București. Una, vorbim de SOTI – cu sprijinul profesorilor din universitate, oameni absolut remarcabili, după care a urmat televiziunea Sigma, care a avut licență la CNA, a funcționat chiar în spațiile Universității. Acum am plecat de la ideea retehnologizării, regândirii unei noi strategii pentru Sigma și la începutul mandatului de rector m-am prezentat în fața comunității academice vorbind despre necesitatea unui partener important mediatic pentru Universitatea noastră pentru a relansa platforma Sigma pentru a avea o voce foarte importantă la nivel internațional.

Am avut consultanți importanți, compania care a câștigat licitația a fost Deloitte, am analizat întreaga piață media, s-au făcut toate procedurile legale și pe baza acestei analize a rezultat că partenerul important cu care putem lucra este Euronews. Mihnea Costoiu, rector Politehnica București

Mihnea Costoiu spune că în viitoarea televiziune vor lucra în jur de 100 de jurnaliști Foto: Agerpres

– Când ați început discuțiile cu Euronews?

– Nu știu să vă dau amănunte ca date exacte, nu mai țin minte exact. Au fost tatonări, după care s-a început dialogul instituțional, de la nivelul experților până la nivelul CEO-ului Euronews, cu care am dezvoltat o relație foarte civilizată. Discuția nu a fost scurtă, cercetând întreaga piață europeană. Ceea ce pentru noi a fost important este că Euronews este principalul partener al Comisiei Europene, pe de altă parte, susține și îmbrățișează valorile europene promovate de Parlamentul European, de Comisie, de Consiliu. Nu mi-am încărcat niciodată memoria cu date, în toamna asta.

-Există o licență de la CNA?

-Nu, nu există în acest moment o licență de la CNA, există o perioadă de grație pentru a obține această licență împreună cu partenerii de la Euronews și noi estimăm ca spre sfârșitului anului această televiziune să fie funcțională.

-Care sunt pașii următori?

-Pașii următori: urmează ca partenerii noștri să selecteze echipa editorială. Echipa editorială este girată în totalitate de Euronews, editorul-șef este angajatul Euronews și plătit de Euronews, tocmai pentru a asigura independența jurnaliștilor, un lucru care este extrem de important. Nu există oameni prestabiliți, nu există nici măcar un om stabilit.

Redacție de 100 de jurnaliști

Cât de mare va fi echipa?

– În momentul de față, planul pe care îl avem este ca echipa să ajungă la circa 100 de angajați. E posibil să fie puțin, pentru moment, acesta e targetul pe care îl avem. Nu aș vrea să avansez numere mai mari, vorbim de 100 de jurnaliști, echipa editorială la care se adaugă un număr de cameramani și câțiva corespondenți.

– Există un buget, cine vine cu banii, Universitatea va avea o cotă din acest buget, de unde ar urma să vină banii?

– Există un proiect mai mare.Împreună vom construi bugetul pe anul viitor. Nu aș vrea să avansez sume. Euronews este doar o parte din proiectul de investiții al Universității. Banii ar urma să vină din surse diferite. Universitatea, la rândul ei, este finanțată din surse diferite: o parte de la bugetul de stat, fonduri europene, fonduri private, fonduri diferite atrase.

– Va exista o companie locală care va administra televiziunea?

– Deocamdată Universitatea va gira prin structurile sale, prin centrele sale prin care funcționează pe lângă.

– Și tot Universitatea va cere și licența?

– Da. Deocamdată. La momentul potrivit o să vă dăm mai multe detalii. Este un plan Euronews-Politehnica.

„Exclus să fie o televiziune a PSD. Nu am vorbit cu SRI!”

– Imediat după apariția știrii privind lansarea televiziunii, au apărut reacții și pe tema legăturii dumneavoastră și a domnului Gabriel Petrea (directorul administrativ al proiectului) cu PSD și afirmații de genul: „Va fi o televiziune a PSD”

– Răspunsul este: Exclus. Am decis să mă retrag din această zonă, am fost senator și am decis să fac acest pas, iar acest demers este asumat de Universitatea Politehnica din București și nu de Mihnea Costoiu, care nu va un avea rol în această televiziune, eu sunt rectorul Universității. Resping categoric, nu este un proiect politic sub nicio formă. Și de altfel nu am avut nicio discuție specială cu niciun om politic pe acest subiect.

– O altă critică care a apărut pe rețelele de socializare se referă la Serviciul Român de Informații?

– Nu am văzut, ce treabă are SRI?

– Episodul în care ați fost implicat privind dispariția tezei de doctorat a domnului Florian Coldea (în 2015, episod despre care a relatat atunci jurnalista Emilia Șercan, n.red.)…

– E o mizerie prea mare să încerci să compromiți acest eveniment, să asociezi acest moment cu un eveniment dintr-o etapă care nu are nicio legătură. Nu are cu nicio legătură cu vreo instituție a statului (această televiziune, n.red.). Nu am vorbit nici cu SRI-ul, nu am cerut nici aprobare, nici bani, nici nimic, nici cu PSD, PNL, cu niciun partid politic. Povestea cu teza domnului Coldea o vom discuta altădată, nu vreau să o asociez cu Euronews, ar fi o jignire pe care aș aduce-o partenerilor noștri și Universității. Nu e un proiect al unui om, eu pot să fiu sau să nu mai fiu în universitate în această poziție.

– Va fi o televiziune cu publicitate?

– Da, va fi cu publicitate, va fi o televiziune comercială.

-Ultima întrebare, mai e loc de o televiziune de știri în România, în care sunt deja 6-7 de diverse mărimi?

– Până la urmă, pe analizele noastre, da. Respect toate televiziunile din România, și pe cele de știri pe care le-ați amintit. Nu suntem în concurență. Vedem un alt spațiu, vedem un alt nivel impus de brandul editorial, vedem o poartă de ieșire a României în spațiul internațional. E un proiect strategic pentru România, pentru universitatea noastră.

