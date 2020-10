În septembrie, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a estimat că ar fi nevoie de 8.000 de avioane Boeing 747 pentru a distribui vaccinul COVID în toată lumea.

Compania de transport DHL Express și cea de consultanță McKinsey au aproximat, la rândul lor, că pentru livrarea a aproximativ 10 miliarde de doze de vaccin ar fi nevoie de 15.000 de zboruri, pe o perioadă de doi ani.

Adevărul este, scrie site-ul Freightwaves.com, că deocamdată nimeni nu știe de câte aeronave va fi nevoie. Există așa de multe variabile încât este neclar cum va arăta lanțul de distribuție pentru vaccin.

În acest moment, mai multe companii farmaceutice au început deja să producă vaccinul, în așteptarea finalizării testelor și a eventualei autorizări, în eventualitatea în care serul va fi considerat sigur și eficient.

Dar fiecare vaccin are un grad diferit de sensibilitate la căldură. Unul dintre aceste vaccinuri, spre exemplu, trebuie depozitat la temperaturi de minus 80 de grade Celsius, altele, la temperaturi mai mari, dar tot cu multe zeci de grade sub zero.