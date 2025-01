Supranumită „Marșul poporului”, manifestația a fost organizată de mai multe grupuri pentru drepturi civile și justiție socială, inclusiv de echipa din spatele „Marșurilor femeilor” din 21 ianuarie 2017 din întreaga țară.

BREAKING: Thousands of people are marching in Washington D.C at the Peoples March against Trump. They are chanting “we will not go back". pic.twitter.com/1BZW3xlVah — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 18, 2025

Sâmbătă, pancarte colorate și șepcuțe roz cu urechi de pisică, cu referire la acele proteste de acum opt ani, au presărat procesiunea prin centrul capitalei federale americane.

„Aceste legi ne pun viața în pericol. Femeile mor. Surorile voastre, fiicele voastre, mamele voastre, prietenele voastre mor”, a spus Aisha Becker-Burrowes, o activistă feministă din mulțime.

The Peoples March, moving through the streets of Washington in opposition to Trump three days before his inauguration. pic.twitter.com/3PemI6UKg3 — Alejandro Alvarez 🫡 (@aletweetsnews) January 18, 2025

În ploaia slabă, Susan Dutwells, care a venit din Florida (sud-est) cu fiica sa pentru manifestație, a declarat că este „speriată” și „furioasă” de revenirea lui Donald Trump.

„Atât de mulți oameni votează împotriva propriilor lor interese. Nu înțeleg”, a adăugat femeia în vârstă de 60 de ani.

„Încerc să păstrez speranța vie”, a declarat Carine, o altă protestatară în vârstă de 40 de ani.

„Mă simt atât de bine să fiu înconjurată de atât de mulți oameni”. Venită din Arizona (sud-vest), era prima dată când manifesta la Washington, a declarat pentru AFP, asigurând totodată că va continua „lupta acasă”.

Sarah Kong, un psihiatru în vârstă de 31 de ani, s-a simțit „motivată și stimulată de toți acești oameni. Am încredere în viitor, chiar dacă mi-e frică”.

