Totul a început cu o serie de postări pe conturile de socializare ale lui Trump, Truth Social și X (fostul Twitter).

My NEW Official Trump Meme is HERE! Its time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC