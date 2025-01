Miki Boxerul a câștigat în instanță disputa cu Dominic Fritz. Afaceristul vrea despăgubiri după ce terasa pe care o deținea a fost demolată de Primărie

Terasa Boss, prima pe lista demolărilor

În aprilie 2023, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța o amplă campanie de demolare a unor terase și localuri aflate în centrul orașului, pe malul Begăi. „O salbă de construcţii ilegale ocupă peste 5 hectare de teren aflat în domeniul public, adică al tuturor timişorenilor. Patrimoniul oraşului a fost furat bucată cu bucată timp de zeci de ani, iar unii au făcut averi.

Toate administraţiile anterioare au închis ochii, devenind astfel complice cu nişte interlopi care au acaparat patrimoniul oraşului”, spunea Dominic Fritz, în debutul campaniei de demolări de pe malul Begăi.

Printre localurile vizate de demolări se afla și Terasa Boss, aflată în paragină de mai mulți ani și deținută de o firmă a lui Mitică Viel, cunoscut în Timișoara drept Miki Boxerul. „În spatele meu e terasa Boss, a lui Miki Boxerul, îl știm cu toii, unde este o mică clădire galbenă care aparține Primăriei Timișoara, și în jur s-au dezvoltat tot felul de construcții și chiar și o parcare ilegală”, mai spunea primarul Fritz, în aprilie 2023.

Cu aceeași ocazie, primarul Fritz a subliniat „foarte clar” că lupta sa este „cu niște interlopi care au luat cu japca domeniul public al municipiului, tolerat și poate fi sprijinit de anumite instituții locale în ultimii ani”.

Dominic Fritz și Terasa Boss a lui Miki Boxerul

Contraatacul patronilor numiți „interlopi”

Vizați de campania de demolare declanșată de Fritz, Miki Boxerul și frații Viorel și Ovidiu Ciută (patroni ai clubului No Name) au contraatacat și au organizat o conferință de presă în care și-au apărat cauza, reproșându-i primarului că îi numește „interlopi” fără justificare.

„Nu avem dosare penale. Eu, ca și Miki, am trei copii mici. Îl invit pe domnul Fritz la copiii mei la școală să se uite în ochii lor și să le spună că sunt copii de hoți, de mafioți”, a spus Viorel Ciută în 2024.

Parc amenajat pe locul construcțiilor demolate

În 2024, după demolările de pe malul Begăi, care au vizat inclusiv o bază de canotaj, despre care Primăria Timișoara spunea că nu deținea un contract de închiriere sau concesiune pentru clădiri sau pentru teren, primarul Fritz, aflat în plină campanie electorală, a anunțat amenajarea un parc de aproximativ 12.000 de metri pătrați și un teren de baschet.

„Asta e normalitatea: ca de terenurile orașului să beneficieze timișorenii, și nu clanuri care au prădat hectare întregi din patrimoniul orașului în timp ce nimeni nu a văzut nimic. Cei care au permis acest jaf vor acum să se întoarcă la butoane. În 9 iunie (n.r. – 2024) trebuie să mă ajuți să facem curățenie în continuare”, era anunțul de pe Facebook al lui Fritz.

„Bomba” din penultima zi a anului 2024

Încă din 2023, după emiterea dispozițiilor de demolare, Miki Boxerul a deschis acțiuni în instanță. Într-unul dintre procese, Viel a cerut suspendarea demolării, dar a pierdut definitiv. În al doilea proces, firma reprezentată de Miki Boxerul a cerut anularea dispoziției de demolare emise de primarul Fritz. În primă instanță, Tribunalul Timiș a dat câștig de cauză Primăriei Timișoara, dar „bomba” a venit în 30 decembrie 2024, când Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința definitivă, dispunând anularea dispoziției emise de Dominic Fritz și puse deja în aplicare.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș, a declarat că sentința Curții de Apel Timișoara nu a fost încă motivată și comunicată municipalității.

„La acest moment, sentința nu produce niciun efect pentru că dispoziția de eliberare a terenului de construcțiile ilegale a fost pusă în executare”, a declarat reprezentanta municipalității.

Miki Boxerul

Argumentele cu care Miki Boxerul a câștigat procesul

În lipsa motivării instanței, Libertatea a încercat să afle care au fost argumentele cu care Miki Boxerul a avut câștig de cauză. Avocatul lui Viel, Carin Antonescu, a declarat că în lipsa motivării nu poate spune care au fost argumentele acceptate de instanță, dar a invocat mai multe motive de nelegalitate a dispoziției de demolare.

„O dată, n-au fost identificate imobilele ce trebuie să se demoleze. A zis tot ce s-a construit fără autorizație. Și a venit un domn inginer și s-a uitat și a zis «asta dărâmăm», asta nu dărâmăm. Deci dispoziția trebuie să fie clară, să fie fără echivoc. Nu poți așa să lași la latitudinea unui funcționar ce se dărâmă. Ca dovadă nu s-a dărâmat tot. Doi la mână, se face confuzia între o clădire neintabulată și o clădire construită fără autorizație. Or, clădirile alea datează din 1936. Sunt impuse pe rolul fiscal și se plătește impozit încă din 1936. Nu se poate susține că Miki Boxerul a construit fără autorizație. N-a construit Miki absolut nimic acolo, doar a renovat”, a declarat avocatul Carin Antonescu pentru Libertatea.

Avocatul a mai spus că „acolo exista dintotdeauna o bază sportivă”. „Există o lege specială care zice că nu se pot demola bazele sportive decât prin hotărâre de guvern cu dovada prealabilă a existenței unui proiect care să înlocuiască fosta bază sportivă. Or, acolo a venit domnul demolator Fritz și a ras totul. În plus, au făcut o șmecherie acolo ca să-și fundamenteze dispoziția de demolare”, mai spune Carin Antonescu.

Miki Boxerul vrea despăgubiri, inclusiv daune morale

Mitică Viel a declarat pentru Libertatea, după câștigarea procesului cu Primăria Timișoara, că este hotărât să deschidă un nou proces prin care îi va solicita primarului Fritz despăgubiri, inclusiv daune morale.

„Demolarea și ce a făcut domnul primar a făcut după o sentință de la judecătorie care nu era definitivă și irevocabilă. Deci a făcut un abuz. Al doilea abuz a fost că a făcut o evacuare, a spart ușile, mi-a scos lucrurile afară fără un proces de executare. Ăsta a fost primul proces și primul pe care l-am și câștigat. E un început bun. Adică e un început bun pentru abuzurile pe care le face primarul”, a declarat Mitică Viel, care susține că nu a stabilit încă valoarea daunelor morale pe care le va solicita.

Avocatul Carin Antonescu a explicat motivele pentru care în acest caz se vor solicita daune materiale și în ce constă acestea.

„La momentul la care domnul Viel a încheiat contract de închiriere cu Clubul Sportiv Banatul, Clubul Sportiv Banatul era proprietar tabular. Acum greșeala la vremea respectivă a fost că domnul Viel nu și-a notat contractul de închiriere în Cartea Funciară. Ulterior acestui moment, Clubul Sportiv Banatul s-a judecat cu primăria și a fost radiat dreptul de proprietate al Clubului Sportiv Banatul. S-au radiat inclusiv clădirile”, susține avocatul, potrivit căruia Miki Boxerul a investit în clădiri 360.000 de dolari.

„Există o sentință care consfințește un acord de mediere, că această investiție reprezintă chiria pe următorii 30 de ani, că asta era durata contractului de închiriere. Voi solicita diferența de chirie de când a fost deposedat, dacă nu greșesc, 1 noiembrie 2023. O să mă gândesc dacă mai sunt și alte daune”, a mai declarat avocatul Carin Antonescu pentru Libertatea.

Cine e Miki Boxerul. Cum a ajuns să-i împrumute 100.000 de euro deputatului „Mitralieră”

Timișoreanul Mitică Viel a apărut la un moment dat în declarația de avere a fostului deputat PSD Cătălin Rădulescu, după ce i-a acordat parlamentarului un împrumut de 100.000 de euro.

„Suntem prieteni de pe timpul lui Ceauşescu. Eu după aia am fugit din ţară. Nu are nimic de-a face politica sau ce face dumnealui cu mine. Eu i-am împrumutat bani pentru o firmă. (…) Banii, nu îmi fac probleme că nu mi-i dă înapoi, numai dacă crapă inima în mine. Nu îmi fac probleme. Cu politica nu vreau să fiu asociat”, declara Miki Boxerul, în 2017, pentru Adevărul.

Cătălin Rădulescu. Foto: Hepta

Descris de presa anilor 2000 ca un personaj controversat, cu conexiuni în lumea interlopă din Timișoara, Viel a spus că totul e o invenție.

„Am făcut vreodată închisoare? Haideţi să vă întreb. Care sunt oamenii interlopi în ţara asta? Dumneavoastră, jurnaliştii, faceţi lumea interlopă. Se bat doi la colţ de stradă, doi copii din ăştia care nu au 100 de euro în buzunar şi îi faceţi interlopi. De ce nu îl faceţi pe Adrian Năstase? Ăla e interlop pentru mine. De ce nu spuneţi că s-au bătut doi cioflingari? Dumneavoastră îi faceţi interlopi. De ce nu spuneţi despre mine că duc steagul României în toată lumea?

De ce nu spuneţi că fac onoare ţării (n.r. – se referă la sportivii de la clubul său de box care participă la diferite gale internaţionale)? Cine face onoare ţării? Guvernanţii? Care fură prostimea? Că s-a făcut o ţară de proşti. Nu vedeţi că nimeni nu mai vrea să muncească în ţara asta? Eu am nişte afaceri, am şi un hotel în centrul Timişoarei, dau de muncă. Ce interlop pot să fiu eu? Am vreun dosar penal? Am fost închis vreodată? Tot presa m-a făcut interlop”, mai declara Viel în 2017, pentru sursa citată.

