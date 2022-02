Ministerul Justiției a organizat un concurs medical cu o comisie formată din colegii unui contracandidat. Rezultatul?

Pe 11 februarie 2022, Spitalul Penitenciar Rahova a organizat un examen pentru ocuparea postului de medic specialist ortopedie-traumatologie. Concursul a fost anunțat încă de la sfârșitul anului trecut în revista „Viața medicală”. A fost planificat să se desfășoare într-o locație externă, mai exact la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

Spitalele ce țin de alte ministere decât de cel al sănătății organizează singure concursurile în baza unui Ordin al Ministerului Sănătății, 869/2015. În această situație e Spitalul Penitenciar Rahova, care ține de Administrația Națională a Penitenciarelor, subordonată Ministerului Justiției.

Participant la concurs, medicul Andrei Tutovanu și-a dat seama că unul dintre contracandidații săi este medic chiar pe secția de ortopedie a Spitalului Floreasca. Așa că a făcut o solicitare prin care locația să fie schimbată.

„Mi s-a răspuns că se va ține cont de contestație”, a declarat medicul pentru Libertatea. Nu s-a întâmplat asta. Pe 11 februarie, Tutovanu și contracandidații, printre care Răzvan Mihai Ionescu, s-au prezentat la concurs la Spitalul Floreasca. Spațiul de consurs a fost în secția Ortopedie 1. Întreaga comisie de examen era formată din medici de la secția Ortopedie 2, aceeași pe care lucra medicul Ionescu.

Medicul Andrei Tutovanu

Patru colegi în comisie

Medicii din comisie au fost:

Dr. Răzvan Ene , șef de secție;

, șef de secție; Dr. Rădulescu, dr. Ciurea și dr. Oprescu – toți 3 colegi de secție la Floreasca. Cu ultimul, Ionescu fusese chiar de gardă în aceeași zi, 11 februarie. Informațiile apar în tabelul de gărzi.

Ionescu și Oprescu apar unul lângă altul și în tabele cu sponsorizări medici, participând împreună la evenimente precum Congresul European de Traumă și Chirurgie de Urgență din 2017.

Tabelul de gărzi de la Floreasca, unde Oprescu și Ionescu apar de gardă în aceeași zi, pe 11 februarie, chiar cea a concursului

Pe baza acestor informații, Tutovanu a formulat o cerere de recuzare a comisiei de concurs.

I s-a dat un răspuns chiar în momentul examenului, afirmă el. Răspunsul a fost că se va continua cu „comisia stabilită și aprobată de domnul manager al Spitalului Penitenciar București-Rahova și de către Ministerul Sănătății”.

Medicul de la Floreasca a luat concursul

Dr. Ionescu a fost câștigător. Cu 229,14 puncte, a fost declarat admis. Pe 2 s-a clasat Tutovanu, cu 134,44 puncte.

Tutovanu a făcut o plângere către Ministerul Justiției, în care a enumerat problemele cu care s-a confruntat la acest examen.

Pe lângă comisia de concurs, acesta arată că dosarul de concurs a fost modificat ulterior perioadei de înscriere, când candidaților li s-a cerut și o declarație pe proprie răspundere referitoare la locul de muncă din acel moment.

Dr. Tutovanu spune că niciunul dintre medici n-a fost desemnat de către organizația profesională a municipiului București.

În plus, spune ortopedul, baremul de concurs nu a fost afișat la sfârșitul acestuia. „Nu am putut să îl consult pentru a mă verifica în raport de ceea ce am scris”, afirmă Tutovanu.

„MJ trebuie să fie garant al respectării statului de drept”

Medicul încheie invocând art. 30 din ordinul mai sus menționat, în care întreaga responsabilitate privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic revine atât conducătorului unității care organizează examenul, cât și comisiei de specialitate.

Pe scurt, responsabili de rezultat sunt managerul Spitalului Penitenciar Rahova și reprezentanții comisiei.

Tutovanu cere suspendarea concursului și suspendarea candidatului până la soluționarea definitivă a cauzei „în procedură judiciară”.

În plus, el se declară dezamăgit de organizarea concursului de către Ministerul Justiției. „Este superflu să menționez că Ministerul Justiției trebuie să fie un garant al respectării statului de drept și al legislației în vigoare, și nu un vector deviant de la norma legală”, conchide Tutovanu.



Ziarul a contactat Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Spitalul Penitenciar Rahova, însă n-a primit vreun răspuns până acum.

A anulat un concurs și la Spitalul MAI

Nu e prima oară când medicul ortoped este prins într-un concurs considerat cu dedicație. Acum doi ani, el a participat la un concurs la Spitalul MAI Gerota.

„Mi s-a părut că a fost un concurs de fațadă și, oricât ai fi de pregătit profesional, nu ai nicio șansă. Doresc să solicit anularea lui și reluarea acestuia cu o comisie exterioară obiectivă (formată din profesori universitari), cu extragerea subiectelor (precum în cazul altor concursuri), nu cu subiecte gata formulate, precum și cu un barem de corectare afișat (în acest caz nu a fost menționat decât punctajul, fără varianta corectă de răspuns)”, spunea atunci doctorul.

Concursul de la Gerota a fost anulat pe 25 mai, la 6 luni după ce presa a relatat despre caz.

Citeşte şi:

Bărbat de 50 de ani salvat după un atac cerebral, dar adus în pragul morții de infecții nosocomiale netrecute în foaie

INTERVIU. Când Republica Moldova și România își dezamăgesc cetățenii, „Biserica umple golul, induce sentimentul de apartenență la comunitate”

Ministru Rafila, după decizia CCR: Masca este mai eficientă, poate, în acest moment chiar decât vaccinarea

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro O adolescentă vedetă pe Tiktok, hărțuită de un tânăr de 18 ani. Tatăl ei l-a împușcat mortal. ”L-am auzit și când am ridicat privirea era o gaură în ușă”

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"