Conform unui comunicat al ministerului, angajații care lucrează în “roluri cheie” în sectorul informatic, financiar și de comunicații al Rusiei vor fi scutiți de mobilizarea parțială anunțată miercuri.

Ministerul rus a motivat că aceste sectoare trebuiau să fie excluse pentru „a asigura funcționarea anumitor industrii de înaltă tehnologie, precum și a sistemului financiar al Rusiei”.

Doar că, între timp, au început să apară mărturii că aceste excepții nu sunt respectate, generând temeri că mobilizarea ar putea fi una pe scară largă.

Viktor Bugreev, un specialist în IT angajat la Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a publicat o înregistrare video în care afirmă că a primit chiar miercuri ordinul de încorporare, adică fix în ziua în care liderul de la Kremlin a anunțat decretarea mobilizării parțiale, potrivit hotnews.ro.

Putin’s #mobilization: This 32-year-old Sberbank IT specialist in #Moscow has been called up in the draft. Must report tomorrow morning. He has no military experience and has a health condition that precluded him from serving before. pic.twitter.com/LPdQtQFQX0