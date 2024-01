„Atenţie! În România nu se înregistrează o epidemie de gripă în acest moment. Datele ne arată că numărul cazurilor de viroze respiratorii şi gripă este cu aproximativ 25% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, transmite Ministerul Sănătăţii, pe Facebook.

Ministerul recomandă „prezentarea la camera de gardă sau la unităţile de primiri urgenţe doar dacă temperatura depăşeşte 39 de grade şi există comorbidităţi”.

„În cazurile uşoare sau medii, contactaţi medicul de familie pentru recomandări şi izolaţi-vă la domiciliu”, adaugă sursa citată.

Ministerul mai recomandă părinţilor să evite trimiterea copiilor în colectivităţi dacă prezintă simptome de viroză (tuse, dureri în gât, mialgii, febră) pentru a preveni răspândirea virusului.

„Virozele respiratorii nu se tratează cu antibiotice. Optați pentru tratament simptomatic și asigurați-vă că pacienții sunt bine hidratați”, mai transmite MS.

În Iaşi, Spitalul „Sf. Spiridon” a înregistrat un record de bolnavi la început de an. Potrivit directorului, în garda din 3 ianuarie au fost mai multe persoane care s-au prezentat cu forme agravante de viroză și gripă, iar la cei în vârstă, de peste 80 de ani, a însemnat internare direct pe Terapie Intensivă.

