De Valentina Postelnicu,

UPDATE ora 15.00 Ministrul propus la Mediu, Costel Alexe, a primit un aviz negativ în comisii.

„Cele mai mari hoţii care au avut loc în ultimii doi ani în domeniul pădurilor au fost în judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu şi, după alegeri, indiferent cine va forma Guvernul, vor trebui făcuţi paşi importanţi pentru a rezolva această problemă, a declarat luni ministrul propus al Mediului, Costel Alexe, la audierea în Comisiile de specialitate reunite, potrivit Agerpres.

El le-a transmis parlamentarilor că se bucură că îi vede din nou.

„Nu mă aşteptam chiar după trei luni de zile să vin din nou în faţa dumneavoastră în cadrul comisiilor reunite pentru audieri, dar nici nu pot să vă ascund sentimentul că e o bucurie să ne revedem”, a afirmat Alexe.

El a continuat. „Pentru mine, nu a contat oră din zi sau din noapte să nu fiu la dispoziţia dumneavoastră sau a primarilor din ţară pe problematicile de mediu pe care le au sau cu care se confruntă. Şi dumneavoastră ştiţi, la fel ca şi mine, că mediul înseamnă viaţa. M-am bucurat că în aceste trei luni de zile am avut posibilitatea să redeschidem multe din acele teme de mediu care, în ultimii ani, au fost ţinute la sertar sau nu au constituit priorităţi pentru cei care au condus acest minister şi, evident, pentru guvernele anterioare. Îmi asum cu toată răspunderea să spun că au mimat mai mult interesul faţă de mediu faţă decât au făcut”.

Recomandări Filmul descinderii polițiștilor în casa soției politicianului PNL asociat cu clanurile interlope. Adevăratele imagini

Potrivit lui Costel Alexe, în prezent, România are deschise 13 proceduri de infringement şi multe de preinfringement în relaţia cu Comisia Europeană, în contextul în care au fost aşteptate soluţii din partea autorităţilor.

„Câteva chestiuni pe care le-am găsit când am preluat acest minister, acum trei luni. Nu mai puţin de 12 proceduri de infringement, foarte multe proceduri de preinfringement deschise şi enorm de multe scrisori de punere în întârziere în relaţia cu Comisia Europeană. Trei în domeniul managementului deşeurilor, două proceduri de infringement în domeniul calităţii aerului, două în domeniul controlului poluării industriale, în domeniul chimicalelor, biodiversităţii, pădurilor şi organismelor modificate, managementul apelor, schimbările climatice şi restituirii taxei de mediu. Aproape că în fiecare domeniu aveam cel puţin o procedură de infringement. Săptămâna trecută a venit şi cea de-a 13-a procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Se miră oare cineva de acest infringement în contextul în care Comisia Europeană tot a aşteptat soluţii pe acest subiect? Nu vreau să vorbesc despre culoare politică, pentru că aşa cum am spus chestiunile care au fost bine făcute în cadrul ministerului le-am lăudat chiar dacă au fost făcute de social-democraţi (…) În ceea ce priveşte domeniul pădurilor, cred cu tărie că acest minister (al Apelor şi Pădurilor, n.r.) a fost condus de cel mai slab ministru pe care l-a avut România vreodată în domeniul silvic, domnul Deneş. Indiferent care este realitatea, vă spun un singur lucru: în ultimul an al mandatului său, în judeţul Bistriţa-Năsăud, şi o spun rapoartele Gărzii Forestiere, tăierile ilegale au crescut cu 24%… În judeţul ministrului Apelor şi Pădurilor…”, a spus Alexe.

GSP.RO Ilie Năstase i-a dezvăluit porecla lui Țiriac: „Așa îi zic copiii mei”

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2020. Scorpionii se focusează pe sfera sentimentală