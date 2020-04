Politică Ministrul muncii şi-a propus să numere toţi bugetarii: „România nu știe, cu certitudine, cine e angajat și mai ales câte persoane plătim din bani publici”

Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că vrea să adune toţi angajații plătiți/angajați de statul român, direct sau sub forma patronatului, în REVISAL. "Am comunicat Inspecției Muncii decizia mea de a începe acest proiect ambițios, pe care o să îl urmăresc, etapă cu etapă", a spus ea, după ce, în urmă cu câteva zile, recunoştea că nu se ştie câţi bugetari are statul.