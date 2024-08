„Mi-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane – eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Bă primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi”, a spus Zoica Gheorghe pentru Ştirile ProTV.

Potrivit sursei citate, femeia a mers la Casa de Pensii pentru a lămuri situaţia, având în vedere că a lucrat 35 de ani, însă anii de vechime nu sunt trecuți corect, iar calculul este greșit.

„Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere. De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a mai spus Zoica Gheorghe.

Alţi pensionari au primit doar câteva zecei de lei în plus la pensie. „Cât aveam înainte? 2.611 lei și să vă arăt cât a venit acum. 2.654 lei. Da. Un sac de cartofi, v-am zis, atât. Și câți or fi ca mine. Sunt foarte mulțumită am venit să le redau lor cartofii pe care mi i-au dat mie, să îi restitui înapoi”, a spus o altă pensionară, conform sursei citate.

Joi, ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunţat că pensia nu scade şi pensionarii vor primi cuantumul cel mai favorabil, indiferent de rezultatul recalculării.

Anunţul Simonei Bucura-Oprescu vine la o zi după ce premierul Marcel Ciolacu a cerut ministrului muncii şi preşedintelui Casei de Pensii să trimită, până la finalul acestei săptămâni, o informare legată de recalcularea pensiilor, în condițiile în care mai mulți pensionari s-au plâns că, după recalculare, s-au trezit cu pensii mai mici pe hârtie.

