– Bună ziua, am văzut articolul și nu sunt de acord cu el.

– Cu ce nu sunteți de acord, domnule ministru?

– Insinuați că eu am favorizat firma.

– Scuze, nu insinuăm nimic. E o narare a unor fapte. O firmă care vă e partener într-o companie a familiei dumneavoastră a aplicat la programul Măsura 3. Nu e așa?

– Ba da. Însă am și aici o corecție de făcut. Ați scris că schema a fost aprobată de Ministerul Economiei, condus de mine. Dar eu nu eram ministru la acel moment, când a fost aprobată schema.

– De acord, aveți dreptate. Vom rectifica. Dar vorbim despre faptul că sunteți acum ministru, când se presupune că se vor aproba efectiv granturile, nu când s-a aprobat principiul schemei. Aveți dreptate, nu erați atunci ministru, când s-a formulat cum va arăta finanțare, dar sunteți acum, când se acordă, iar asta este esența.

– E singura eroare factuală pe care v-o reproșez. Toate celelalte informații sunt corecte, dar mă refer la prezentare. Prezentarea din Libertatea e tendențioasă.

– E opinia dumneavoastră, sunteți liber s-o exprimați. Dar situația vi se pare normală?

– Care situație?



– Că o firmă acționară într-o firmă a unui ministru participă la un concurs de finanțări acordate de ministerul condus de acel demnitar. Nu credeți că așa arată, într-un limbaj comun, un conflict de interese?

– Nu e conflict de interese, nici măcar în limbaj comun, cum spuneți dumneavoastră.

– V-am consemnat opinia.

– Să mai spun ceva. Firma (n.r. se referă la Metroul S.A.) a aplicat înainte ca eu să ajung ministru. Ce puteam să fac? Să cer tuturor firmelor cu legături sau unde familia mea are acțiuni…

– Sau dumneavoastră direct aveți acțiuni.

– Da. Să cer acestor firme să se retragă din proces?

– Nu vi se pare asta o idee bună? Sunteți ministrul care conduce instituția care aprobă finanțarea.

– Nu cred că ar fi fost o idee bună. Abia asta cred că ar fi fost un conflict de interese. Oricum, firma este neeligibilă.

– Nici n-am scris că altceva. Am publicat în articol ce ne-ați declarat, că firma nu e eligibilă.

– Da, în afara acelui aspect, repet, nu contest faptele prezentate. Dar insinuarea din articol e că am ajutat firma. Nu am ajutat-o în niciun fel, dovadă că nu e eligibilă. Eu sunt cel care am făcut pîngere la DNA pe acest proiect, iar această firmă nu intră în cele care au depus în ultimele zile și unde există suspiciuni că au avut informații.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, confundată cu o prostituată la Londra! Dialog INCREDIBIL: „Aveți voi bani de mine? Vă cumpăr familiile!”

Playtech.ro Diana Șoșoacă l-a lăsat fără cuvinte pe Victor Ciutacu. Replica halucinantă pe care i-a dat-o

Observatornews.ro O mamă din Turcia şi-a aruncat copiii pe geam, ca să-i salveze din apartamentul în flăcări. Vecinii i-au prins cu păturile

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2021. Fecioarele încep o perioadă cu mai puține turbulențe în relația de cuplu

Știrileprotv.ro VIDEO. Patru copii, aruncați de la etajul 3 de mama lor pentru a-i salva de un incendiu. Copiii au fost prinși cu pături

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)