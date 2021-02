O firmă acționară împreună cu ministrul Năsui a aplicat pentru granturile cu scandal. Ministrul economiei: “Nu am știut. Nu este eligibilă”﻿

Aplicația a fost pentru același program pentru care ministrul a depus plângere la DNA, anunțând că suspectează fraude.

Ministrul economiei, Claudiu Năsui, deține, conform celei mai recente declarații de avere publicate în decembrie 2020, acțiuni la Muntenia Global Invest S.A. și Bio Carpatherra SRL.



Claudiu Năsui. Foto Hepta

Firma Muntenia Global Invest S.A. este, conform descrierii de pe site-ul propriu, o societate de brokeraj, având drept obiect de activitate intermedierile financiare. A fost înființată în 1997, iar în 2019 avea, conform datelor de pe portalul termene.ro, 11 angajați, o cifră de afaceri de 322.150 lei și zero profit/pierdere.



Asociați ai firmei sunt mai mulți membri ai familiei Năsui, inclusiv Claudiu Năsui, care, conform declarației de interese, deține 20% din societatea pe acțiuni. Alți trei membri ai familiei Năsui dețin, fiecare în parte, peste 20 de procente din firmă, ceea ce înseamnă că familia ministrului economiei controlează firma.



Numeroase persoane fizice și juridice dețin, în schimb, procente reduse din firmă, printre care și Metroul S.A., cu o participație de 0,061% și 138 părți sociale.



Alte persoane juridice care dețin acțiuni în firma familiei Năsui sunt: Geomin S.A., Radiotel SRL, Romtrans S.A., cu procente variind între 1% și 0,2%.



Metroul S.A., o fostă companie de stat, privatizată prin MEBO



Firma Metroul S.A., la rândul ei, a fost privatizată la începutul anilor ‘90 prin metoda MEBO (Management Employee Buyouts), care presupunea privatizarea către angajați. Metroul SA este astăzi o societate cu capital integral privat.



Conform datelor de pe site-ul imm.gov.ro, firma parteneră cu familia Năsui în Muntenia Global Invest a aplicat pentru un grant, în cadrul Măsurii 3, pe 4 decembrie 2020, cu aproape trei săptămâni înainte ca Năsui să ajungă ministru.



Metroul S.A. a propus un procent de cofinanțare de 45%.



Povestea plângerii la DNA



Pe 18 februarie, ministrul Năsui anunța că a depus o plângere la Direcția Națională Anticorupție pentru posibile fraude în cadrul programului Măsura 3.



Claudiu Năsui a acuzat firmele că ar fi obținut informații referitoare la criteriile de acordare a granturilor, în special la procentul de cofinanțare, viciind astfel procesul.



În același timp, Corpul de Control al premierului Florin Cîțu a demarat o investigație privind aceste acuzații.



Reacția autorităților au venit abia după ce primele informații referitoare la suspiciunile de fraudă din cadrul programului au fost publicate de Hotnews și apoi de Libertatea, care au arătat că aplicațiile câștigătoare au fost depuse, în proporție covârșitoare, în ultimele două zile pe care firmele le aveau la dispoziție.



Practic, 80% dintre firmele câștigătoare au depus în ultimele două zile, când competitorii lor necâștigători acuză că a existat o scurgere de date, ele aflând care este criteriul câștigător.



Năsui: “Mai transparent de atât nu aș fi putut să fiu”



Contactat de Libertatea, ministrul Claudiu Năsui a declarat că nu cunoaște detalii referitoare la activitatea Metroul S.A. și nici nu știa că aceasta este parteneră cu el în firma Muntenia Global Invest.



“Nu știu de ea și nu știam nici că a aplicat, nu știu nici dacă e eligibilă”, a spus Năsui.



Întrebat dacă nu consideră că ar fi intrat într-un potențial conflict de interese, ministrul a răspuns că nu știe.



“Din moment ce habar n-am… Habar n-am despre ea, nu știu cu ce se ocupă, e o firmă care a aplicat și ea, probabil, nu știu dacă e eligibilă, n-am nicio legătură cu ea. Nu știam de ea, nu știu în ce stadiu e aplicația, habar n-am. Sunt 27.000 de firme care au aplicat, vă dați seama. Vreau să fie tratată corect. Eu tot ce am făcut legat de Măsura 3 am făcut public, am o plângere la DNA, totuși. Mai transparent de atât nu cred că aș fi putut să fiu”, a explicat Năsui.



Deci nu cunosc această firmă, nu o să intervin pentru această firmă, nu știu ce să vă zic mai mult.

Ministrul Claudiu Năsui:

Întrebat dacă mai cunoaște restul acționarilor din firma Muntenia Global Invest S.A, unde este partener și Metroul S.A, demnitarul el a răspuns: “Știu doar că mai este unchiul meu, atâta tot”.



Ulterior, ministrul a revenit cu un telefon, arătând că a verificat aplicația firmei și, din cauza procentului de cofinanțare de 45%, aceasta nu este eligibilă.



Conform datelor disponibile până acum, procentul de cofinanțare al firmelor care ar putea beneficia de acest program ar fi în jur de 60%.





