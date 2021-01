„Reținerea liderului opoziției ruse la întoarcerea în Rusia, după ce și-a revenit în urma otrăvirii cu Noviciok, este inacceptabilă. Represiunea împotriva opoziției, doar pentru că este opoziție, este pur nedemocratică”, a scris ministrul de externe Bogdan Aurescu pe Twitter.

Detaining the Russian opposition leader @navalny on his return to Russia after he recovered from Novichok poisoning is unacceptable. Repression against the opposition, just because it is opposition, is purely undemocratic