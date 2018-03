Ministrul Sănătăţii: Eventuala reducere a bugetului va fi rezolvată la rectificare

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea spune, legat de majorările salariale, că au fost făcute propuneri pertinente, astfel încât ”să avem grijă de fiecare angajat din sistemul sanitar”, dar este obligatoriu ca toată lumea să înțeleagă că legea trebuie respectată, iar eventuala reducere a bugetului va fi rezolvată la rectificare.

”Trebuie să respectăm legea. Asta trebuie să înţeleagă toată lumea. Fiecare are dreptul să facă ceea ce doreşte. Noi am făcut nişte propuneri, spunem noi pertinente, astfel încât să avem grijă de fiecare angajat din sistemul sanitar începând cu medicii cărora le-a crescut salariul de încadrarea şi veniturile nu scad. Anexa 10 este construită pe baza legii 153 care prevede limitarea sporurilor la 30%. Calculele sunt foarte clare, veniturile medicilor nu scad. Prin această anexă 10 am încercat o echilibrare a veniturilor astfel încât niciun angajat din sistemul de sănătate să nu piardă din venitul avut în februarie 2018”, a explicat, ministrul Sorina Pintea, prezentă la masa rotunda cu tema „Povara insuficienței cardiace cronice în România – o provocare importantă pentru sistemul de sănătate”.

Ministrul a precizat că anexa 10 este valabilă pentru anul 2018, iar din 2019 alte categorii de personal vor intra în grila Legii 153.

” Începând din 2019 alte categorii de personal vor intra în grila Legii 153. Diferenţa rămasă va creşte cuantumul sporurilor acordat medicilor. Anexa 10 nu va fi retrasă. Aceste regulament al sporurilor care se va aplica denotă că ne pasă şi ne preocupăm”, a spus ministrul răspunzând astfel unor întrebări, privind nemulțumirile unor angajați din sistem privind majorările salariale și sporurile.

Ministrul Pintea mai spune că acolo unde a fost reducere a bugetului, situația va fi rezolvată la rectificare.

”Este vorba despre acţiuni prioritare care într-adevăr au fost, hai să spunem, nu neapărat defavorizate ci au avut o reducere a bugetului, dar această problemă se va rezolva la rectificare pentru că am avut discuţii cu ministrul Finanţelor şi practic acest Guvern sprijină sănătatea. Ministrul de Finanţe a înţeles foarte bine cum stau lucrurile, au fost nişte probleme de concepţia a bugetului, lucruri care nu ar trebui să sperie în acest moment, chiar nu este cazul”, mai spune ministrul Sănătății.