În această dimineață, Oana Roman a anunțat pe contul său de Instagram că mama sa, Mioara, va suferi o intervenție chirurgicală complicată. Fiica fostului premier al României i-a rugat pe cei care o urmăresc pe social media să transmită toate gândurile pozitive către mama ei.

„Mă duc la spital. Mama va suferi astăzi o intervenție chirurgicală destul de complicată. Am nevoie de gândurile voastre, pentru că va fi complicat. Vă țin la curent! Doamne ajută!”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei din mediul online.

Mioara Roman locuiește de luni bune într-un azil de lux din București, unde primește toate îngrijirile de care are nevoie. Fiica ei a decis să o ducă în acest centru, pentru a se asigura că mama ei este ținută sub supraveghere tot timpul, mai ales că acolo primește și îngrijiri medicale.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

