În februarie 2024, Mioara Roman a murit. Anunțul a fost făcut de fiica sa Oana Roman, pe pagina de Instagram. „Drum lin în lumină mama mea bună și frumoasă. Îngerii să te vegheze și să povestești tuturor acolo sus toate lucrurile minunate pe care le povesteai aici”, a transmis Oana Roman, pe contul de Instagram, la secțiunea Instastory.

Câteva zile mai târziu a avut loc și înmormântarea. Acum, Oana Roman a făcut pomană de 9 luni pentru Mioara Roman. Pe Instagram, ea a ținut să le mulțumească fanilor ei care au sprijinit-o în perioada delicată.

„Bună dimineața! Astăzi facem pomenirea mamei de 9 luni. Și voiam să vă mulțumesc pentru că sprijinul pe care îl primesc de la voi este neprețuit. Multă lume îmi spune de ce vorbești despre anumite lucruri public, uite d-aia.

Pentru că în momentul în care spun că am o problemă primesc din partea voastră o energie extraordinară, un sprijin extraordinar, gânduri extraordinare care mă ajută foarte mult și da, poate în mod egoist fac lucrul ăsta pentru că știu că primesc de la voi multă susținere de care chiar am nevoie. Așa că vă mulțumesc din suflet”, a transmis vedeta, care a arătat că a împărțit colivă pentru Mioara Roman.

„Veșnica pomenire pentru mama mea!”, a transmis Oana Roman prin intermediul rețelelor de socializare.

Mioara Roman a murit la centrul unde era internată

Mioara Roman s-a stins din viață la azilul din Snagov unde era internată de câteva luni. Mioara Roman a fost prima soție a primului premier al României postdecembriste, Petre Roman. Împreună au avut o fată, pe Oana Roman.

Cei doi au fost împreună timp de trei decenii, divorțând în anul 2007. Anterior, Mioara Roman a fost căsătorită cu Iosif Zilahy, de care a divorțat în 1968, după 12 ani de căsnicie. Din mariajul lor, a rezultat Catinca. Mioara Roman a avut mai multe probleme de sănătate și şi-a petrecut ultimii ani prin spitale şi centre de recuperare. Anul trecut, ea a fost dusă într-un azil de către fiica sa Oana. Vara trecută, Oana Roman a fost criticată pe rețelele sociale de internauți, care au acuzat-o că și-a abandonat mama la azil.

„Pentru cei care au tupeu să spună că eu am abandonat-o pe mama. Atât cât s-a putut a avut activități curente la fel ca întotdeauna. Fix acum un an eram cu ea în oraș la cafea. Acum nu se mai poate, dar tot ieșim la cafea pe terasă acolo unde este acum. A stat cu mine în casă atât cât s-a putut, casă pe care am cumpărat-o special pentru ea ca să avem loc toți. Totul am făcut singură! Tot suportul pentru ea cu mutatul, boala, toate le-am dus și le duc singură, fără să crâcnesc și fără să mă plâng”, a transmis Oana Roman pe Instagram, în iulie 2023.

