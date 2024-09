Candidatul independent spune că liceul pe care l-a urmat a fost unul „destul de strict”, iar el a intrat cu o medie de peste 9, dar a terminat „mai slab”.

„Este locul care pe mine m-a făcut om. Am făcut un TedEx în sala de spectacole unde cântam în orchestra rock a liceului, la bas (…). Am fost eliminat de câteva ori, am fost poznaş. Am fost clasă de băieţi. Erau mulţi copii pe vremea aia, erau decreţeii în acţiune (…). Era destul de meritocratic liceul, era pe bune, pe toceală. Am intrat cu 9,40, am terminat mai slab. Am terminat binişor, dar a fost adolescenţa şi atunci noi ne revoltam. Liceul a fost destul de strict (…). Au fost ani fantastici. Aveam discuri de muzică occidentală, un coleg ştia să facă rost de discuri. Era închiderea perioadei de deschidere”, a povestit Geoană.

„Eram frumuşel, în sensul că eram în echipa de baschet, în echipa de fotbal, am fost sportiv, dar cam timiduţ cu fetele. Am făcut curte unei fete de la A, una înaltă, frumoasă. Era din Giuleşti. Îmi aduc aminte că mergeam pe jos în Giuleşti să îi fac curte fetei, dar fără succes pentru că… asta e”, a mai relatat Mircea Geoană.

În acest context, el a fost întrebat despre diferențele dintre vârfurile din educaţie şi analfabeţii funcţional.

„Cred că e cea mai mare dramă a României, dacă te uiţi în sensul naţional, de ţară, de oameni. Cred că nu a avut România niciodată, în ultimii… nici între războaie că atunci era o politică sistematică să iei copiii de la ţară să le dai cămin la oraş (…). În perioada comunistă, cu toate păcatele sale, era investit în ceva mai egalitarist. Acum cred că avem cea mai nedreaptă societate pe care am avut-o în ultimii 70-80 de ani. Şi este ciudat să fii în Europa, economia să crească, să ai resurse şi să ai copii de la ţară care să nu facă liceul, să nu poată să îşi facă viaţa. Cred că este cea mai mare problemă a României şi cred că este o problemă atât de dureroasă că nici măcar nu are rost să o punem în ton politic”, a răspuns Mircea Geoană.

Cu o seară înainte, și Marcel Ciolacu, candidat PSD la prezidențiale, a vorbit la același post de televiziune, despre perioada tinereții sale.

„În momentul în care n-am reuşit să intru la facultate, imediat (tata) m-a trimis la muncă şi înainte de armată, şi după armată acelaşi lucru: domle, n-ai fost în stare, du-te, doar nu te ţin eu în spate!”, a povestit liderul PSD.

