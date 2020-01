De Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu,

-Domnule Lupușoru, vă rugăm să ne spuneți dacă vor fi afectați, în opinia dvs, pacienții de modificările aduse legii sănătății privind includerea sistemului privat în programele naționale?

-La acest moment, bugetul pe care noi îl avem la dispoziție este același. Nu am auzit ca bugetul alocat sănătății să fi fost majorat. Probabil că și în acest an se va întâmpla același lucru.

Banii vor ajunge până în iulie, august după care va urma o rectificare. Prin introducerea sistemului privat în programele naționale de sănătate, fără o suplimentare consistentă a bugetului, practic, vor fi mai multe guri de hrănit din aceeași oală.



-Mai exact?

-Automat, sumele alocate spitalelor publice vor fi și mai mici, așa că o să fim în situația să refuzăm pacienții când vom rămâne fără fonduri. Vom ajunge, paradoxal, în situația ca noi să-i direcționăm pe pacienți către privat, ceea ce nu este deloc normal.

-Logica unora dintre cei care susțin această măsură este că banul urmează pacientul.

-Da, banul urmează pacientul. Dar, de pildă, în programul național de oncologie, avem banii doar pentru medicamente. Celelalte, de la consumabile la plata asistentelor și a serviciilor le asigură spitalul public. În privat, pacientului i se va cere coplată pentru aceste lucruri. Și nu toată lumea își va permite să achite aceste sume. În schimb, numărul de pacienți care va putea fi tratat la stat va fi mai mic.

Dacă anul trecut am putut trata 7 pacienți, cu noile modificări vom putea trata doar pe primii patru veniți, iar pe următorii 3 îi vom trimite în privat. Va fi o discriminare. Cum o să facem selecția? Sunt pacienți care au contribuit la asigurări de sănătate toată viața, dar nu au bani să meargă la privat.

-Care este situația la Colțea? Câte programe naționale sunt derulate?

-În spitalul nostru se defășoară 11 programe naționale, de la oncologie la boli rare și transplant. Și legislația va afecta, din câte a spus ministrul, și acțiunile prioritate, cum este programul special Acțiuni Prioritare ATI și Infarct Miocardic..



Or, eu anul trecut am cerut pe acțiunea prioritară ATI suma de 700.000 lei, din care am primit pentru spital doar 400.000 de lei. Sumă pentru undeva la 570 de pacienți. Vă dați seama că pe viitor mă aștept să primim și mai puțini bani!

Mircea Lupușoru: