Cuplul, care este împreună de nouă ani și logodit de patru ani, a fost nevoit să amâne nunta din cauza pandemiei. Atunci când în sfârșit au reușit să o sărbătorească, s-au simțit profund dezamăgiți de prezența mică.

„Ai planificat cea mai frumoasă intrare. Și când deschizi ușile, găsești sala goală”, a scris Kalina pe TikTok, alături de imagini cu momentul trist.

#fyp #whereisthelove ♬ original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did 😔 It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldnt we matter enough for people to show up? I still have “friends” that havent even messaged me to congratulate me or tell me why they didnt come. It truly makes me sick. I honestly cant wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

În videoclip, se vede cum ușile se deschid pentru ca mireasa și mirele să pășească în sală, dar în loc de o mulțime de invitați, sala este aproape goală. Un bărbat, îmbrăcat într-un tricou roșu, stă pe un scaun pliant, iar în jur sunt doar câțiva oameni care fac fotografii și lucrează pe laptopuri. Mesele și scaunele sunt aranjate, dar nimeni nu este acolo să sărbătorească.

„Am vorbit despre acest bal mascat în ultimele 10 luni. Am invitat digital peste 75 de persoane și am cheltuit bani pentru 25 de invitații frumoase. Și câte persoane au venit? CINCI! Adică, serios?!?”, a continuat Kalina, vizibil supărată, arătând în video cum intra în sală, doar pentru a descoperi că nimeni nu era acolo să le fie alături în ziua lor specială.

Recomandări Procesul de 9 miliarde de euro dintre foști angajați ai Petrom și Guvernul României, care ar putea secătui bugetul țării

Kalina a explicat că, inițial, a încercat să își amâne intrarea în sală, sperând că invitații ar putea întârzia. Deși evenimentul fusese programat pentru ora 13.00, mama ei i-a trimis un mesaj la 13.15 pentru a-i aduce vestea tristă: nimeni nu venise. Cu toate acestea, cuplul a decis să mai aștepte puțin și a intrat în sală la 14.00, găsind doar cinci persoane prezente. Localul era pregătit să găzduiască 40 de invitați.

„Visam să intru într-o sală plină de oameni care să ne aclame, să strige și să aplaude în semn de sărbătoare”, a spus Kalina, subliniind contrastul dureros între așteptările ei și realitatea cu care s-a confruntat.

„Dar tot ce am văzut a fost o femeie care încerca să se controleze, pentru că nu știa cum să facă față unui local aproape complet gol”.

În ciuda „alimentelor și băuturilor irosite” și a „meselor și scaunelor goale”, Kalina a rămas totuși puternică și sfidătoare. După ce micuțul grup a făcut câteva ajustări, petrecerea a continuat. „Totuși, am profitat din plin de ea. Sigur că da!”, a spus ea.

„Dar dacă acest videoclip a distrus toate momentele bune și le-a aruncat în aer pentru o secundă, atunci, la naiba, da, așa a fost”.

Recomandări Ce poate face Iohannis pentru România

În ciuda încercărilor de a se bucura de moment, Kalina a rămas cu multe întrebări și incertitudini.

„Mă face să mă gândesc: De ce? Ce am făcut noi? Sunt eu o persoană atât de rea? Ce a făcut soțul meu ca să merite toate astea? De ce nu am fost suficient de importanți ca să apară oamenii? Am prieteni care nici măcar nu mi-au trimis un mesaj să mă felicite sau să îmi explice de ce nu au venit”.

Deși situația a făcut-o să se simtă „rău” și încă nu putea înțelege de ce s-a întâmplat așa, Kalina a exprimat recunoștința pentru cei care au fost alături de ea în acea zi.

„Tot ce știu este că am bărbatul meu, copilul meu și o familie care apare atunci când am nevoie de ea. Și pentru asta, voi fi recunoscătoare”, a scris ea.

Susținătorii ei au încurajat-o să „refacă asta! Cu toții suntem prezenți!”.

O săptămână mai târziu, Kalina a confirmat că nu a primit prea multe explicații despre motivul pentru care invitații nu au venit.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News